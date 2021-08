EN VIVO Terremoto en Haití hoy: revisa las últimas noticias, videos, heridos, muertos y última hora

Otro posible ciclón se sumó este lunes en la cuenca atlántica a la tormenta Fred, que amenaza al Panhandle, el extremo noroccidental de Florida (Estados Unidos), y a la depresión tropical Grace, que se acerca a República Dominicana y Haití, país éste último afectado el sábado por un potente terremoto.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. avisó de que es posible que hoy se produzcan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en República Dominicana y Haití a causa de Grace, que a las 08.00 horas (12.00 GMT) estaba a 125 millas (200 kilómetros) al este de la capital haitiana, Puerto Príncipe.

Fuente: AFP

If you weren’t exhausted enough by the tropics (things are getting really busy over here at TWC 😬), Invest 96L now has a 90% chance of development in the next 48 hours.



We know it’s confusing. We’re LIVE keeping you informed on #Fred, #Grace, and what could become #Henri. pic.twitter.com/cl4oZP8mSf