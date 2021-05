Torturan y matan a dos hombres por robar carne en un supermercado de Brasil

El robo de cinco kilos de carne de un supermercado en el Salvador de Bahía, en Brasil, terminó con la vida de Bruno Barros, de 29 años, y Yan Barros, de 19 . Tío y sobrino fueron entregados a una banda criminal tras ser sorprendidos llevándose los productos del establecimiento ‘Atakadão Atakarejo’.

Según el medio español El País, el gerente y los vigilantes de seguridad entregaron a Yan y a Bruno a los traficantes, quienes los torturaron, asesinaron y posteriormente abandonaron sus cuerpos en la maletera de un carro. Las víctimas no habían pagado 700 reales brasileños por el alimento robado.

El terrible hecho, que ocurrió el 26 de abril en la favela Nordeste de Amaralina, revela cómo los supermercados brasileños pueden ser escenarios de violencia cometidos por sus propios empleados.

Como lo sucedido con Joao Alberto y Pedro Gonzaga, quienes murieron en manos de los vigilantes de seguridad de la cadena Carrefour y Extra. Alberto fue golpeado hasta la muerte en noviembre de 2020 en Porto Alegre, en el Sur de Brasil. Gonzaga, en un mercado de Barra da Tijuca, barrio rico de Río de Janeiro. Lo común entre los tres crímenes: todas las víctimas eran afrodescendientes.

Familiares y amigos no entienden por qué Yan y Bruno salieron del barrio Fazenda Coutos, donde vivían y fueron a Nordeste de Amaralina el lunes 26 de abril. Lo que se sabe es que a la 13.30 p. m. Bruno envió un audio por WhatsApp a una amiga, en que le pide 700 reales para pagar la carne que había robado en el supermercado, pero como ella estaba en el salón de belleza, no vio el mensaje.

“Le llamé y le pedí a uno de los vigilantes que mandara el número de la cuenta bancaria para abonar una parte del dinero (250 reales) mientras conseguíamos el resto de la plata, pero los empleados del establecimiento no aceptaron las condiciones”, sostuvo la amiga, que logró conversar con Bruno minutos antes de morir.

“Luego me llamó y me dijo ‘llama a la Policía para que me detengan, el vigilante está entregándome a los traficantes en el aparcamiento, voy a morir’. Llegué a llamar a la Policía, denuncié que había varios hombres armados en el supermercado, pero no sirvió de nada”, agregó.

Bruno Barros, de 29 años, y Yan Barros, de 19 fueron asesinados por una banda criminal. Foto: Twitter

Bruno y su sobrino fueron agredidos en el parqueadero del local antes de ser entregados a la banda criminal de la zona, quienes, según algunos testigos presenciales del hecho, los terminaron de ‘rematar’ y arrastraron a las calles de Nordeste de Amaralina.

Luego, los cadáveres fueron colocados en el baúl de un carro que fue hallado por la Policía en una región del municipio de Brotas, en Brasil .

Por su parte, el supermercado se pronunció a través de un comunicado en el que desaprobó el comportamiento de sus empleados y anunció que fueron despedidos. Además, sostuvo que están colaborando con las autoridades locales para esclarecer el hecho.

“Atakarejo es una empresa seria, sólida y cumple las normas legales y no consiente ningún tipo de acción delictiva. La empresa repudia vehemente cualquier clase de violencia y se solidariza con la familia de las víctimas en esta situación tan difícil (…). Esperamos que se concluyan las investigaciones para el esclarecimiento del caso y el castigo de todos los culpables”, señalaron.