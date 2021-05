Duque retira proyecto de reforma tributaria que generó protestas en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este domingo 2 de abril que le pidió al Congreso retirar el proyecto de reforma tributaria presentado el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días en el país.

En un mensaje a la nación, transmitido en redes sociales, Duque explicó que el único propósito de la normativa planteada es “darle estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento”.

Desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, le solicitó también al Congreso “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad, retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, destacó el mandatario, luego de cuatro días de manifestaciones.

La reforma fue planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana para mantener ayudas a poblaciones vulnerables en pandemia, pero suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles, e incluso el partido de Gobierno le hizo reparos.

En los días siguientes se mantuvieron las protestas aunque de forma menos concurrida. Sin embargo el sábado retomaron con mayor intensidad, en particular en Bogotá, donde la marcha se dividió en dos: una parte que se dirigió a la central Plaza de Bolívar, aledaña al palacio de Gobierno y otra a la casa del mandatario conservador con una popularidad en rojo (33%).

Con la reforma Duque aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.

“Es el momento de trabajar en conjunto, entre todos y sin mezquindad. El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios”, aseveró el mandatario.

Con información de AFP