Estudiante que intentó agredir al director de su escuela con un RKO fue liberado

En la escuela de Miami Southridge Senior High School, un estudiante de 18 años fue detenido por las autoridades policiales tras intentar hacerle una llave de WWE al director de su escuela.

El movimiento especial de Randy Orton fue imitado por el joven, que fue grabado en un video. El RKO fue frustrado, pues el director de la escuela, Humberto Miret, lo tomó del cuello y evitó que este le aplique la conocida técnica especial del luchador.

El estudiante tuvo que comparecer ante la jueza Renatha S. Francis, por los presuntos delitos de agresión contra un empleado público. El abogado de Gianny Sosa, Roy Ugarte, dijo que el arresto es “uno de los más descabellados” que haya leído.

El argumento del abogado giraba en torno a lo ficticio de las llaves en WWE y al espectáculo de la misma. “Todo el mundo sabe que la lucha es falsa”, le dijo Ugarte a la jueza. “No debió haber sido arrestado por eso”.

La jueza consideró que estas llaves pueden ser peligrosas si son aplicadas por amateurs. El joven fue puesto en libertad.

#SouthridgeHigh student's #WWE style #RKO attempt on principal matter of humor during his bond court appearance @FernandoG_T51 @Telemundo51 #caughtoncamera pic.twitter.com/5KzH7F7ug2