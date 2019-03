La brutal pelea a cuchillazos de 2 meretrices extranjeras en una plaza pública de Chile

Una gresca alteró la tranquilidad de la Plaza de Armas de Santiago, en Chile, cuando dos mujeres se enfrentaron con cuchillos a vista y paciencia de la concurrencia. Las imágenes se difundieron rápidamente a diversas plataformas como en YouTube.

Medios de comunicación locales indicaron que la pelea se produzco en horas de la mañana a mediados de esta semana en la indicada plaza, un lugar donde es habitual la llegada de familias, muchas de ellas con menores de edad.

Como puede verse en la grabación, las dos implicadas no solo se agarran a golpes, sino también se insultan repetitivamente y se intentan dar cortes con el arma blanca, a pesar del reproche de los testigos. La confrontación solo tuvo su fin cuando llegó la policía montada y logró separar a ambas féminas.

El hecho generó muchas críticas entre los usuarios chilenos de las redes sociales debido a que la violenta pelea se produzco en presencia de personal de Carabineros que no hicieron nada para detener las mutuas agresiones. Fue en realidad un civil quien intentó contenerlas.

En un inicio, el incidente fue reportado por el ciudadano identificado como Leonardo Rivera, quien trabaja cerca de la plaza se comunicó con CHV Noticias. Él cuenta al citado medio que las dos mujeres que se peleaban son extranjeras que se dedican al meretricio.

CHV Noticias asegura que la Plaza de Armas de Santiago de un tiempo acá se ha convertido en un lugar que se ha apoderado de actos ilícitos, incluso desde tempranas horas.

“Siempre llego como a las 9 a.m. y ya a esa hora se llena de prostitutas en la plaza y los alrededores (...). Los carabineros no se meten. Las conocen bien y prefieren hacer la vista gorda. También hay traficantes y prostitutas de todas las nacionalidades y los uniformados prefieren no arriesgarse”, aseguró Rivera.

El portal La Voz de Chile compartió las imágenes grabadas por los usuarios en su canal de Youtube.