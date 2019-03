PewDiePie responde tras ser mencionado por autor de tiroteo en Nueva Zelanda

Este viernes se produjo un lamentable tiroteo en Nueva Zelanda que dejó 49 muertos. El autor del ataque transmitió el hecho en vivo por Facebook y al inicio de su video mencionó a Felix Kjellberg, un youTuber más conocido como PewDiePie, quien no ha dudado en salir al frente para responder.

Antes de iniciar con los disparos, Brenton Tarrant, autor de la masacre en Nueva Zelanda, dice: "Suscribete a PewDiePie". Se trata de una frase que hace referencia a una pelea por suscriptores entre Kjellberg y T-Series, otro canal de YouTube.

Ante ello, el youtuber PewDiePie utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su disgusto por lo ocurrido. "Me siento absolutamente enfermo por que esa persona pronuncie mi nombre. Mi corazón y mis pensamientos están con las víctimas, las familias y todos los involucrados para esta tragedia".

Asimismo, el youtuber ha recibido el respaldo de sus seguidores, quienes se han lanzado en su defensa en Twitter con mensajes como "no puedo creer que le echen la culpa a PewDiePie o a los juegos" o "qué asco que utilicen el nombre de PewDiePie para eso".

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch. I feel absolutely sickened having my name uttered by this person. My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy.

Cabe señalar, que PewDiePie no es el único que sido mencionado por Brenton Tarrant, pues el autor del tiroteo en Nueva Zelanda, también dijo el nombre de Donald Trump en un manifiesto que lanzó sobre los ataques. En él dice que el presidente de Estados Unidos es “un símbolo renovado de identidad blanca”.

Al respecto, Donald Trump tampoco se ha abstenido en comentar los ataques y los condenó a través de Twitter.

"Mi simpatía y mejores deseos van hacia la gente en Nueva Zelanda después de la horrible masacre. 49 personas han muerto y otras muchas están heridas. ¡EEUU está con Nueva Zelanda!".

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!