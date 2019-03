"Hacer el amor bajo las estrellas": la lista de deseos de una joven víctima de cáncer terminal [FOTOS]

Abbie Colvin tenía solo 19 años cuando supo que tenía cáncer de cuello uterino. Poco después, aun cuando no se reponía del shock, recibió otra noticia: estaba embarazada. Se enteró tras una prueba de orina y después de haber pasado por un tratamiento con láser para atacar las células cancerígenas. Pese a que le ofrecieron quimioterapia durante su gestación, ella no estaba dispuesta a correr riesgos.

Oscar Buchanan, su engreído, nació saludable el 12 de diciembre del año pasado. Desde entonces, Colvin ha continuado impulsando sus ambiciones aun cuando el cáncer la somete día a día. Se levanta a las cuatro de la madrugada para ir a trabajar y está decidida a cumplir su sueño de ser doctora; esa es la razón por la que no ha abandonado sus clases en la universidad de Manchester (Reino Unido).

Hace unos días, la joven de 21 años compartió una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir, entre las que incluye ser dama de honor en el matrimonio su hermana, hacer el amor bajo las estrellas, ver la aurora boreal y llevar a su pequeño de vacaciones.

Christie, su hermana, ha creado una página de recaudación de fondos para ayudarla a cumplir estos deseos, que también incluyen aprender a patinar y ayudar a las víctimas de la metástasis.

“Ella nunca deja que nadie a su alrededor se sienta triste, y esa es la razón por la que mantiene una cara tan valiente y se enciende como si nada estuviera sucediendo en su vida", comenta Christie. “Ella sigue luchando y realmente creo que eso es lo que la ha mantenido en marcha”.

Otras cosas que escribió en su lista de deseos está patinar sobre hielo, montar en elefante, comer en Italia, ver las pirámides de Egipto, ver a Ariana Grande en vivo y reparar las relaciones rotas. Colvin ha aprovechado el momento para motivar a las jóvenes a que nunca se rindan en su batalla contra el cáncer.

“Es muy agradable poder compartir mi historia y divulgarla a otras mujeres, especialmente a las personas que son demasiado jóvenes para una prueba. Da miedo. Si no hubiera seguido yendo a los médicos y me hubiera realizado un examen de salud sexual, todavía no sabría que tenía cáncer. Esa prueba me salvó la vida", comenta.

Como ella, cada año, alrededor de 3200 mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical en el Reino Unido. Son unos 9 casos por día. El síntoma principal es sangrado inusual por la vagina. Más de la mitad de estos casos ocurre en mujeres menores de 45 años. El tratamiento depende de qué tan grande es el cáncer, y si se ha diseminado a cualquier otra parte del cuerpo. Por lo general, se necesita cirugía o una combinación de quimioterapia y radioterapia (quimiorradioterapia).