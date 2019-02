Conmovedora historia del barrio que aprendió lenguaje de signos para conversar con una niña sorda [VIDEO]

Vía YouTube. A una pequeña de Estados Unidos le encanta comunicarse con las demás personas; sin embargo, hay un problema. La niña nació con sordera y por desgracia son pocos los que saben el lenguaje de signos.

Cada vez que sale de paseo con sus padres y se topa con algún vecino, a ella le gustaría poder comunicarse, pero ellos no tienen mucho que decirle al no saber este lenguaje. Para que no se sienta sola, su vecindad decidió contratar a un profesor de lenguaje de signos y aprender todos juntos. La conmovedora historia se encuentra en YouTube.

Su padre, Raphael Savitz, comentó a CBS que la pequeña cada vez que consigue conversar con alguien de su entorno se pone alegre y su personalidad cambia. Hasta hace poco, solo sus padres eran quienes podían entablar comunicación con la pequeña.

“Queremos ser sus amigos, preguntarle qué tal su día, hacerla sentir parte del vecindario y poder tener las conversaciones que tendrías con un niño”, señalaron algunos vecinos al canal de noticias CBS.

Con la ayuda del profesor Rhys McGovern, los vecinos en el pequeño barrio de Estados Unidos están aprendiendo poco a poco más signos con las cuales conversar con la niña. Los padres están agradecidos. Glenda Savitz comentó en la entrevista publicada en YouTube que lo que está ocurriendo es algo impactante y hermoso y junto con su esposo no tiene palabras para expresar su gratitud.