Niño de 4 años encuentra arma bajo colchón y dispara a la cara de su madre embarazada

La policía de Estados Unidos investiga el origen del disparo que un niño de 4 años habría realizado contra su madre de 8 meses de embarazo con un arma que encontró en casa.

El hecho ocurrió en su vivienda en la localidad de Skyway, al oeste de Washington, en Estados Unidos. Según las primeras declaraciones, la mujer embarazada estaba con su esposo en el mueble viendo la televisión. De pronto vino el niño jugando con el arma y sus padres intentaron quitársela.

La pistola había sido encontrada por el niño de 4 años debajo del colchón el cuatro en donde dormían sus progenitores. El niño fue hasta donde estos se encontraban en la sala y los alarmó de inmediato.

Al intentar quitársela, accidentalmente el arma se disparó y la bala rozó el rostro de la mujer embarazada. Su marido logró quitar la pistola de la mano del niño y llevó a su esposa hasta un hospital cercano en Estados Unidos.

Los primeros reportes de la policía confirmaban “heridas que amenazaban con la vida de la madre”. Las mismas fueron evolucionando favorablemente hasta que se confirmó que estaba fuera de peligro.

Deputies are on-scene of shooting. 12000 BLK 71 AVE S in Skyway area. A 4 year used an unsecured gun and unintentionally shot his Mom. She is being transported to Harborview with life-threatening injuries.