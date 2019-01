Chapo Guzmán: esposa revela "verdadera" personalidad del líder narcotraficante

Emma Coronel, de tan solo 29 años, es el nombre de la esposa de 'El Chapo' Guzmán, quien desde hace dos años viene afrontando un juicio en Nueva York por los delitos de narcotráfico y participación en una de las organizaciones criminales más influyentes en Latinoamérica.

Desde entonces, la madre de las dos gemelas del 'Chapo' Guzmán lo acompaña en cada sesión en la Gran Manzana. Es por ello, que en estos últimos días se atrevió a declarar para la prensa estadounidense a través de la revista The New York Times. Allí, expresó los sentimientos que tiene por su marido Joaquín Guzmán, a quién confesó admirar, por el ser humano que demostró ser desde el primer momento en el que lo conoció.

Es por este sentimiento de admiración, confiesa, que le sorprendió los testimonios de quienes hablaron mal de él. ""No conozco a mi marido como la persona que están intentando mostrar", señaló Emma Coronel, quien tiene 12 años de casado con 'El Chapo' Guzmán. "Más bien lo admiro como el ser humano que conocí, y con el que me casé", citó la bella mujer de 29 años.

Respecto al juicio que afronta Guzmán en un tribunal de Nueva York desde el año 2017, después de haber sido extraditado a los Estados Unidos, Emma Coronel señala que ha sido un proceso "pesado y difícil" ya que no gusta del "drama"; sin embargo, confía en que este solo será un obstáculo que superarán con el tiempo.

"Tengo fe y estoy convencida de que Dios nos pone solo los obstáculos que podemos superar, y confío en que así será", señaló.

Sobre el juicio y los reveladores testimonios que acusan a 'El Chapo' Guzmán, Emma Coronel evitó referirse durante la entrevista. A la fecha, se sabe que los interrogatorios ya se encuentran en la fase final de argumentaciones por parte de la Fiscalía y es poco el tiempo que se necesita para que el jurado delibere una sentencia final.

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel es una modelo estadounidense quien se casó a sus cortos dieciocho años con 'El Chapo' Guzmán. En la entrevista a The New York Times, la bella mujer señaló que conoció al ex líder del narcotráfico cuando era solo una adolescente. De una linda amistad, señala, su relación se tornó en un lindo noviazgo pese a los más de 30 años de diferencia de edad que los separan.

En el transcurso de sus doce años de matrimonio (2007), Coronel no ha gozado de la presencia de su marido quien ha estado gran parte del tiempo como un prófugo de la justicia.

Con la reina de belleza, Guzmán tiene dos hijas gemelas quienes estudian en una escuela en México. Para comunicarse con ellas, Emma utiliza los mensajes de texto. Frente a lo que se podría especular, la esposa de 'El Chapo' Guzmán señaló que nunca se ha sentido una madre soltera. "Más bien, soy una madre que en este momento no tiene el apoyo de su marido, pero confía en que la familia estará bien", señaló la modelos estadounidense quien refirió también que 'El Chapo' es un padre presente que ama a sus hijas.