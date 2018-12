Ministra jordana causa la indignación de Israel por pisar su bandera

Israel, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su molestia al gobierno de Jordania, luego que una ministra de este país pisó la bandera israelí durante una reunión en Aman, capital del país del Medio Oriente.

La semana pasada, la ministra de Estado, Jumana Ghneimat, había tenido un encuentro de gobierno en el sindicato de ingenieros. No obstante, en este lugar dibujaron la bandera de Israel para que sea pisada, como muestra de rechazo a que se normalicen las relaciones entre este país y Jordania. Ghneimat fue respaldada por el acto.

En la reunión también asistió el primer ministro Omar al Razzaz, pero este ingresó por una entrada lateral, ganándose el rechazo de la prensa jordana y los activistas por “apoyar a la entidad sionista”.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel señalaron estar preocupados “por el incidente en el cual una ministra jordana insultó a la bandera israelí en Amán".

Por ello, han convocado al embajador de Jordania en Israel, Muhammad Hamid, para dar las “explicaciones” del incidente, que ha sido respaldado por el pueblo de Transjordania, pero rechazado por los sionistas.

Desde Jordania han indicado que existe un “respeto del gobierno por el tratado de paz con Israel”, indicando que la infraestructura donde sucedió el acto “es de propiedad privada y que la ministra entró por el acceso principal para acudir a una reunión”.

Ambos países mantienen un acuerdo de paz desde 1994. Además, Jordania y Egipto son las únicas naciones que todavía tienen relaciones diplomáticas con Israel.

