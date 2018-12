Planeta Saturno está perdiendo sus anillos, confirma la NASA [VIDEO]

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), confirmó que la desaparición de los anillos de Saturno y le pudo fecha. Para ello, se basó en los resultados arrojados por las misiones al planeta exterior, Cassini y Voyager.

El cambio en el planeta gaseoso se daría por efecto de la gravedad. “La nueva investigación de la NASA indica que los anillos icónicos de Saturno no sólo son más jóvenes de lo que se pensaba anteriormente”, aseguró la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, “sino que están desapareciendo a un ritmo extremadamente rápido, en comparación con la edad de Saturno”, comunicó la organización que estudia el espacio celeste.

Los anillos de Saturno están conformados por fragmentos de hielo que se soportan la atracción que ejerce el planeta y su propia velocidad orbital, que los empuja hacia afuera. Sin embargo, la gravedad del planeta gaseoso genera un colapso.

“Los investigadores descubrieron que los anillos están drenando hacia el planeta como una lluvia polvorienta de partículas de hielo”, comunicó la NASA a través de su cuenta oficial de Twitter.

