Navidad 2018: ¿qué religiones celebran esta festividad?

La navidad es una de las fechas más esperadas por el catolicismo, una de las religiones que más celebra esta festividad, ya que nace el Niño Jesús. Sobre todo, en el hemisferio occidental, ya que ahí viven 1.272 personas que pertenecen a esta creencia.

Pero el día de navidad, 24 de diciembre específicamente, hacen que exista otro tipo de celebraciones en otras religiones como el budismo, hinduismo, musulmanes y judíos.

Por ejemplo, el 23 de diciembre en el budismo se celebra el Lamatsong Khapa o Día del maestro. Una fecha que no tiene nada que ver con la navidad, pero, los seguidores de esta religión la esperan anhelo, ya que alaban al maestro tibetano quien redactó el Lam Rim Chen Mo, un texto que reunía todas las prácticas para la enseñanza del Buda.

En dicha festividad se hacen ofrendas de frutas, agua, incienso, velas, sonidos y flores hacia un altar dedicado al maestro.

Mientras que en abril celebran el año nuevo, limpiando sus casas, comprando ropa nueva y las estatuas de Buda se limpian.

Judaísmo

La celebración de los judíos comienza el 23 de diciembre como el nombre de Hanukkah o Janucá. Esta tampoco tiene nada que ver con la navidad, pues en ella se recuerda la derrota de los helenos y la independencia de los judíos.

También se celebra el milagro de emprender un candelabro durante ocho días, cuando solo alcanzaba para uno y se entregan regalos en esa semana.

Cabe destacar que el año nuevo para los judíos es el 2 de octubre, en donde recuerdan la salida de 5.777 personas y según la tradición cubren una manzana con miel esperando que el año sea dulce y sagrado. Además de ello, toman vino para la multiplicación.

Ocho días después del inicio del año, los judíos asisten a su iglesia vestido de blanco: “hacemos ayuno durante 24 horas. No usamos nada de cuero y Dios perdona nuestros pecados”, una celebración llamada el día de la expiación.

En el hinduismo, las personas que practican esta religión siempre celebran la navidad, ya que se reúnen “para celebrar a la divinidad”, dijo Hari Sankirtan Das, encargado del templo hunduista en Colombia.

“En la cultura del yoga se considera que Jesús es uno de los grandes maestros. Entonces también celebramos a otros maestros. Festejamos la Navidad de los cristianos con la diferencia de que los alimentos son estrictamente vegetarianos. Pero, además, no bebemos alcohol y mucho menos drogas”, aseguró Sankirtan.

La líder agregó que en navidad el hinduismo se reúne con empresas defensoras de animales para prevenir el maltrato y promover el amor y la compasión.

En el mes de diciembre casi todos los días se baila y canta a Krishna, su único Dios.

Islamismo

A pesar de que Jesús es un profeta importante para su religión, el Islan no celebran la Navidad.

Ahmad Tayel, director de la mezquita Abu Bakir en Colombia, explicó que, “Jesús es tan importante que el que no crea en él deja de ser musulmán. Sin embargo, no compartimos la fiesta de su nacimiento, porque los musulmanes no celebramos el nacimiento ni siquiera de Mahoma”.

La celebración más importante para el musulmán es septiembre, ya que es el mes del Ramadán y cuando celebran que Dios evitó que Abraham sacrificara a su hijo Isaac.