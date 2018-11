Catastróficos incendios forestales en California dejan 5 muertos y miles de evacuados [FOTOS]

Incendios forestales en el estado de California en Estados Unidos cobró la vida de cinco personas. Los cuerpos fueron encontrados en autos incinerados por las llamas, así lo informó el diario The Washintong Post.

"La magnitud de la destrucción que hemos visto es increíble y desgarradora", dijo Mark Ghilarducci, director de la oficina de emergencia del gobierno del estado de California, en Estados Unidos.

"Tenemos actualmente unos 105.000 evacuados en el sur de California por los dos incendios forestales en Hill y Woolsey, y unos 52.000 en el norte predominantemente cerca de 'Camp'", añadió.

Según el Departamento Forestal y Cal Fire, los incendios forestales han arrasado con 8.000 hectáreas por la sequedad del lugar y los fuertes vientos.

El día de ayer fueron evacuados personas de pequeños pueblos como Pulga, Magalia y Concow.

Vale destacar que a primera hora las autoridades del estado de California emitieron un alerta de evacuación por los incendios forestales para la ciudad de Chico, con 90.000 habitantes.

El Gobernador de California, Gavin Newson, dio las gracias a los bomberos por su “coraje y voluntad” a través de su cuenta oficial de Twitter.

Y pidió a los ciudadanos que escuchen las advertencias locales y sigan las órdenes de evacuación por los incendios forestales.

Thinking of our firefighters today. Thank you for your courage and willingness to put your lives on the line to protect our CA communities.



To all those in affected areas — please listen to local authorities’ warnings and follow all evacuation orders.