Mataron a su sobrina de 10 años porque estaban “muy drogados”

El asesinato de Sheyla Ayala paralizó Argentina. La niña fue buscada sin descanso por días. Surgieron múltiples especulaciones sobre su desaparición, algunas desde Facebook. La madre de la menor acusó al padre de saber quién la retenía y hasta se dijo que era por un ajuste de cuentas. Sin embargo, el cadáver de la niña fue encontrado a pocas cuadras de su casa, en la vivienda de sus tíos.

Fabián Gonzáles y Leonela Ayala confesaron, según Crónica, el asesinato de la pequeña de 10 años. Ella había sido muerta ahorcada con una soga. "Estábamos muy drogados, no sabemos qué pasó", dijo la tía de la menor. La mujer había asegurado a los medios de comunicación argentinos que la niña no estaba muerta, cuando aún no encontraban el cuerpo de Sheyla Ayala. Una publicación en Facebook daría nuevas pistas.

El perfil de la red social de Fabián Gonzáles tenía publicaciones alusivas a los sentimientos que le despertaba la menor, según el medio citado. En Facebook escribió: “Me estoy enamorando de mi sobrina con tan solo 10 años que me tiene enamorado”. Agregó: “Mi señora se muere de celos”. Sus estados estaban disponibles solo para sus amigos, pero no fueron tomados en cuenta cuando la menor de 10 años desapareció.

El cadáver de Sheyla Ayala fue encontrado cuando llevaba muerta entre 4 y cinco días. Según la policía de Argentina, habría sido estrangulada con una soga o una sábana. El cuerpo de la menor no presentaba signos de abuso sexual, contrario a lo que los operadores de la justicia presumían. Fabián Gonzáles, de 24 años y su esposa, Leonela Ayala, de la misma edad, siguen detenidos.