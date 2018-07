Elecciones en México: Nicolás Maduro saluda triunfo de López Obrador

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se valió de su cuenta oficial de Twitter para felicitar públicamente a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones históricas de México.

El izquierdista López Obrador, conocido popularmente como AMLO, ganó las elecciones presidenciales de México este 1 de julio con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) gracias a una vasta diferencia de votos frente a sus oponentes.

Uno de los primeros en realizar felicitaciones públicas al nuevo presidente de México fue el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien extendió su interés de que Venezuela y México se confraternizaran más.

“Felicito al hermano pueblo mexicano y a su presidente electo, López Obrador. Que se abran las anchas alamedas de soberanía y amistad de nuestros pueblos. Con él triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la Patria Grande”, escribió el presidente venezolano.

Otro personaje político que también dedicó un cordial saludo al nuevo presidente de México, fue Donald Trump. El mandatario estadounidense aprovechó su cuenta de Twitter para expresar su deseo de trabajar juntos por el bienestar de ambos países.

"Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo Presidente de México. Espero con ansias trabajar con él. ¡Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México!", escribió Donald Trump en Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!