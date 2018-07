Rusia 2018: Desconocido besa a periodista española en vivo y se corre [VIDEO]

Repudiable. Si bien es cierto el mundial de fútbol es una fiesta única, hay personas que han acudido hasta Rusia, pero están haciendo las cosas mal. María Gómez, periodista española puede ser fe de ello luego de haber sido besada por un desconocido mientras hacía un enlace en vivo. El acoso sexual fue difundido a través de Twitter.

PUEDES VER España vs Rusia VER EN VIVO EN DIRECTO: por el pase a los cuartos de final en Rusia 2018

Fue la misma reportera quien contó la desagradable experiencia que ha generado todo tipo de críticas en redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? El desconocido se acercó a la reportera, le dio un beso en la mejía y luego empezó a correr sin que la periodista pueda defenderse, tal como se ve en el video de Twitter.

"Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", escribió muy indignada María Gómez en su cuenta de Twitter.

La misma reportera ya había hecho un pronunciamiento sobre el acoso que sufrieron varias de sus colegas durante el mundial Rusia 2018.

"Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. No sé si hace falta aclararlo, pero basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos... No somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto", dijo en aquella oportunidad.