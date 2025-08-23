Temblor en México hoy, sábado 23: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional
El Servicio Sismológico Nacional sigue a tiempo real los sismos en México y comparte información de magnitud y epicentro.
- DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”
- Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los sismos en México, ofreciendo reportes en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora, fundamentales para analizar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.
La posición geográfica de México en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo sitúa como una de las regiones más propensas a sismos a nivel global. Entidades como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California son responsables de una significativa cantidad de los movimientos telúricos que se documentan anualmente.
PUEDES VER: DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”
¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, sábado 23 de agosto?
El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.
PUEDES VER: Pensión de Adultos Mayores 2025: fechas, documentos y requisitos para el bono de 6.200 pesos antes del 30 de agosto en México
¿Por qué ocurren tantos sismos en México?
La elevada actividad sísmica en México se atribuye a su intrincada ubicación geológica, situada en el cruce de cinco placas tectónicas fundamentales. Estas son la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.
La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica libera gran energía en forma de ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicas y volcánicas del mundo.
PUEDES VER: Gobierno de Trump pinta de negro muro fronterizo para impedir que inmigrantes lo escalen: "Tan caliente que ni lo intentarán"
¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?
Tras cada reporte de un temblor en México, autoridades federales y estatales activan protocolos de seguridad que incluyen:
- Monitoreo sísmico en tiempo real.
- Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
- Activación de sistemas de alerta temprana.
- Comunicación oficial a través de medios y redes.
Además, el 19 de septiembre se realiza un simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio busca reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.