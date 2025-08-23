HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
México

Temblor en México hoy, sábado 23: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

El Servicio Sismológico Nacional sigue a tiempo real los sismos en México y comparte información de magnitud y epicentro.

Revisa la magnitud del más reciente sismo en México, ocurrido hoy, sábado 23 de agosto.
Revisa la magnitud del más reciente sismo en México, ocurrido hoy, sábado 23 de agosto. | Composición LR

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) monitorea y registra los sismos en México, ofreciendo reportes en tiempo real con datos clave como magnitud, epicentro, profundidad y hora, fundamentales para analizar la actividad sísmica y tomar medidas preventivas.

La posición geográfica de México en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo sitúa como una de las regiones más propensas a sismos a nivel global. Entidades como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California son responsables de una significativa cantidad de los movimientos telúricos que se documentan anualmente.

PUEDES VER: DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

lr.pe

¿Dónde se registró el último sismo en México hoy, sábado 23 de agosto?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

PUEDES VER: Pensión de Adultos Mayores 2025: fechas, documentos y requisitos para el bono de 6.200 pesos antes del 30 de agosto en México

lr.pe

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La elevada actividad sísmica en México se atribuye a su intrincada ubicación geológica, situada en el cruce de cinco placas tectónicas fundamentales. Estas son la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico, la Placa de Cocos, la Placa de Rivera y la Placa del Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica libera gran energía en forma de ondas sísmicas, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más sísmicas y volcánicas del mundo.

PUEDES VER: Gobierno de Trump pinta de negro muro fronterizo para impedir que inmigrantes lo escalen: "Tan caliente que ni lo intentarán"

lr.pe

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Tras cada reporte de un temblor en México, autoridades federales y estatales activan protocolos de seguridad que incluyen:

  • Monitoreo sísmico en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, el 19 de septiembre se realiza un simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos de 1985 y 2017. Este ejercicio busca reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

Notas relacionadas
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Pensión de Adultos Mayores 2025: fechas, documentos y requisitos para el bono de 6.200 pesos antes del 30 de agosto en México

Pensión de Adultos Mayores 2025: fechas, documentos y requisitos para el bono de 6.200 pesos antes del 30 de agosto en México

LEER MÁS
La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

La increíble historia de 'El Abuelo', el capo por el que Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares

LEER MÁS
¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

LEER MÁS
¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 22 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 22 de agosto

LEER MÁS
Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
Calendario de México en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora, grupo y canal para ver los partidos

Calendario de México en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora, grupo y canal para ver los partidos

LEER MÁS
¡Disculpas públicas! Adidas reconoce uso de diseños de artesanos mexicanos para las 'Oaxaca Slip-On'

¡Disculpas públicas! Adidas reconoce uso de diseños de artesanos mexicanos para las 'Oaxaca Slip-On'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Petroperú reconocerá a los ganadores del Premio Copé 2024

Atacan con explosivo a cúster en la Av. Canta Callao: conductor queda grave tras atentado

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican la ley de tránsito

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 22 de agosto

Último sismo de hoy, viernes 22 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Calendario de México en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora, grupo y canal para ver los partidos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Abogados del Estado evidencian desconocimiento y falta de argumentos para defender Ley de Amnistía ante la Corte IDH

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre fallo del TC: "Podemos continuar investigando a la presidenta"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota