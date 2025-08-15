HOYSuscripcion LR Focus

Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
México

Último sismo de hoy, viernes 15 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen placas tectónicas y se producen frecuentes movimientos telúricos.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el jueves 14 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el jueves 14 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica volvió a manifestarse en México durante las primeras horas de este viernes 15 de agosto, causando preocupación entre la población. Como en ocasiones anteriores, numerosos ciudadanos reportaron temblores en diversas regiones del país.

México, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.

lr.pe

Último sismo en México, viernes 15 de agosto

No hay temblor por el momento en México.

lr.pe

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno provoca que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad mediante una red de más de 150 estaciones sismológicas distribuidas por todo el país.

Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

LEER MÁS

