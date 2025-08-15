HOYSuscripcion LR Focus

Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 15 de agosto

Expertos sugieren que la estabilidad del dólar en México podría mantenerse gracias a factores internos fuertes y condiciones internacionales previsibles.

Cotización del dólar en Banco Azteca en México, hoy viernes 15 de agosto de 2025
Cotización del dólar en Banco Azteca en México, hoy viernes 15 de agosto de 2025 | Composición LR

El 15 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar se fija en 18.66 pesos en el mercado interbancario de México, lo que indica una notable estabilidad en un entorno global marcado por políticas monetarias restrictivas. En este contexto, se prevé que no se registren variaciones significativas en su valor en el corto plazo.

Banco Azteca se ha establecido como una de las instituciones financieras más importantes en México. Actualmente, el tipo de cambio del dólar se encuentra en 18.33 pesos para la venta y 19.00 pesos para la compra. Esta leve variación en la cotización evidencia los márgenes típicos que se observan en el mercado minorista.

¿Cuánto vale el dólar en México hoy, viernes 15 de agosto?

La cotización del peso mexicano en el mercado interbancario se sitúa en 18.66 pesos. Este valor indica la llegada de capitales, un crecimiento económico moderado y la política monetaria cautelosa implementada por el Banco de México.

Expertos del ámbito bancario sostienen que la estabilidad del tipo de cambio podría mantenerse en el tiempo, siempre que no surjan problemas en el escenario internacional. Un analista de BBVA México destacó que esta situación se debe a la fortaleza de los factores internos y a un entorno externo más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las cotizaciones del dólar muestran diferencias notables entre diversas instituciones financieras, lo que resalta la importancia de comparar las tasas antes de realizar cualquier operación. Este viernes 15 de agosto, se han reportado las tarifas del dólar en los bancos más destacados de México:

  • Banco Azteca: compra en 17.70 pesos, venta en 19.29 pesos
  • Afirme: compra en 17.90 pesos, venta en 19.40 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.94 pesos, venta en 19.08 pesos
  • Banorte: compra en 17.65 pesos, venta en 18.99.15 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.19 pesos, venta en 19.23 pesos
  • Bank of America: compra en 17.6991 pesos, venta en 19.7628 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México está influenciado por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de remesas, lo que eleva la demanda de pesos y ayuda a estabilizar la economía.

A nivel global, la economía de EE.UU., los precios del petróleo y la inflación son factores clave, mientras que la especulación financiera y eventos geopolíticos también pueden afectar la cotización del peso frente al dólar.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Debido a la constante variabilidad del tipo de cambio del dólar, es fundamental recurrir a fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se presentan las opciones más recomendadas para obtener esta información de manera precisa.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
