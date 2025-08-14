Nuevos requisitos de visa para EEUU: menores de 14 años y mayores de 79 años deberán cumplir con esta normativa presencial

El Departamento de Estados de EEUU estableció nuevos requisitos para las visas. | Composición LR

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado confirmó que, a partir del 2 de septiembre de 2025, los solicitantes de la visa de no inmigrante a Estados Unidos deberán cumplir con nuevos requisitos, especialmente para los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años.

En un comunicado emitido el 25 de julio, la agencia federal busca ampliar y mejorar los controles y la seguridad en el proceso de solicitud de visas, en el contexto de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de Donald Trump.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para la visa a Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Estado, los nuevos requisitos para la visa de no inmigrante implican que todos los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años deberán asistir a una entrevista presencial para completar el proceso de solicitud.

Esto se aplicará a quienes busquen visas de turista, negocios u otros tipos de visas temporales para viajar a Estados Unidos.

El proceso de entrevista para estos solicitantes será similar a los procesos similares: un oficial consular revisará la información proporcionada en el formulario DS-160, además de otros documentos necesarios, para verificar la elegibilidad del solicitante.

¿Quiénes están exentos de los nuevos requisitos para la visa a Estados Unidos?

La nueva normativa de la Oficina de Asuntos Consulares informó que existen algunas excepciones para esta política en las entrevistas presenciales obligatorias. Entre los que no deberán cumplir con este requisito están los solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3, G-1, G-2, G-3, G-4, y NATO-1 a NATO-6.

Además, aquellos que deseen renovar una visa de no inmigrante de la misma categoría, que haya vencido en los últimos 12 meses, también podrán evitar la entrevista presencial.

Finalmente, el proceso de renovación se realizará bajo un procedimiento simplificado, conocido como el "Dropbox", que no requiere la entrevista.