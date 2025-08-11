HOYSuscripcion LR Focus

México

Último sismo de hoy, lunes 11 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen placas tectónicas y se producen frecuentes movimientos telúricos.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el lunes 11 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el lunes 11 de agosto.

La actividad sísmica volvió a sentirse en México durante las primeras horas de este domingo, generando preocupación entre los habitantes. Como en otras ocasiones, se registraron reportes de temblores en distintas regiones del país.

Ante la situación, y debido a que México se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para resguardar la seguridad de la población.

lr.pe

Último sismo en Mexico según SSN, hoy lunes 11 de agosto

Por el momento no hay un sismo registrado en México.

lr.pe

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.

