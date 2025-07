Florinda Meza responde a las críticas sobre su personaje en 'Chespirito: Sin querer queriendo': "El odio solo los daña a ustedes"

Florinda Meza, la famosa actriz mexicana que dio vida al personaje de Doña Florida en “El Chavo del 8”, decidió responder públicamente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas después del estreno de la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños aclaró que no tiene la intención de “salir a desmentir cada una de las calumnias” en su contra, sino de continuar “contando la verdad sobre el legado de Roberto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Florinda Meza responde a las críticas

“Esto no se trata de mi”, se lee en el comunicado dirigido a sus fans. Florida, quien también dio vida a personajes como Popis, Rosa la Rumorosa y la Chimoltrufia, aseguró que no le importa ser catalogada como la peor persona del mundo e invitó a recordar los valores de la entrañable serie mexicana. “Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación”.

Además, rememorar una de las tantas frases célebres que hizo famoso a Ramón Valdés en su papel como Don Ramón: "La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena".

La actriz de 76 años agregó que “tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes”, pues no autorizó el uso de su imagen ni la de su familia. Por ello, deslindó de toda “responsabilidad” que se diga o haga sobre ella en la nueva producción viral.

Florinda Meza revela los orígenes de "El Chavo del 8"

Florida no solo se detuvo a aclarar las polémicas en su contra, también aprovechó para hablar sobre los inicios de "El Chavo del 8" y cómo el personaje nació a partir de una necesidad creativa. "Surgió por una adversidad, pero nació diferente", indicó, marcando la diferencia sobre la reciente serie.

"Roberto tuvo que inventar algo", reveló Florida, señalando que el personaje del Chavo fue producto de una improvisación, el cual tuvo obtuvo un éxito inesperado. "Lo puso de manera provisional y por emergencia. El sketch tuvo mucha aceptación".

Finalmente, admitió que la serie de los años setenta quedó en la memoria y los corazones de Latinoamérica gracias a la creatividad de Roberto para hacer los guiones. "Su genialidad no está en el vestuario, o en los actores, esos son complementos de su verdadero secreto: los libretos. Ahí, en esa manera de plantear escenas, diálogos, acción y repetición, remates, ritmo, sorpresa y emoción, ahí está su genio".