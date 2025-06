Un objeto luminoso sorprendió a los residentes de los estados de Coahuila y Nuevo León, en México. Este fenómeno fue captado en video por usuarios en redes sociales, atravesando el cielo cerca de las 2:10 a.m. El suceso provocó una cantidad de videos que se hicieron virales en las redes sociales.

Diversos usuarios expresaron sus inquietudes en redes sociales sobre cuál fue el destino del objeto luminoso. Además, muchos tenían interés sobre los efectos que produce este fenómeno, enfatizando el resplandor que causa mientras desciende.

¿Qué era el objeto luminoso que se observó en ciudades de México?

Este avistamiento causó muchas dudas entre los ciudadanos mexicanos sobre si se trataba de meteoro o meteorito. Protección Civil de Nuevo León indicó que podría ser un meteoro o basura espacial. De acuerdo con la definición científica, un cuerpo celeste recibe el nombre de meteoro cuando se desintegra al ingresar a la atmósfera de la Tierra. Por otro lado, se le denomina meteorito cuando algunas partes del cuerpo logran llegar a la superficie terrestre.

Hasta el momento no se ha encontrado ningún fragmento del cuerpo celeste, a pesar de que fue, presuntamente, captado cayendo cerca de Monterrey. No obstante, las autoridades no han afirmado ni rechazado dicho acontecimiento. Los ciudadanos mexicanos esperan que en las próximas horas haya mayor información con lo acontecido.

Reacción de los ciudadanos mexicanos ante la caída del supuesto meteoro

Según Protección Civil de Nuevo León, recibieron llamadas al 911 al menos en ocho localidades como Allende, General Terán, Montemorelos, Santiago, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro y Monterrey. Asimismo, algunos usuarios mencionaron haber escuchado un estruendo o haber sentido una vibración luego de la caída del objeto luminoso en lugares como Montemorelos y Escobedo.

De igual manera, académicos como el físico de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Pablo Barrera, esperan más información que confirmen el origen del cuerpo celeste.