En México, una gran proporción de adultos mayores enfrenta condiciones económicas difíciles, con casi la mitad de quienes tienen 65 años o más viviendo en pobreza. Esta situación es aún más crítica para personas indígenas o con discapacidad, quienes presentan un riesgo elevado de pobreza extrema.

Por lo cual, adultos mayores de 60 años o más que no cuentan con pensión IMSS o ISSSTE pueden acceder a un apoyo económico de casi 7.000 pesos mensuales. Esto es posible gracias a ofertas laborales como las de la empresa Alsea, dirigida a personas con la tarjeta INAPAM, que les permite acceder a beneficios como descuentos y empleos con derechos laborales completos en la Ciudad de México.

¿Qué es la tarjeta INAPAM?

Uno de los apoyos que reciben los adultos mayores en México es mediante la tarjeta INAPAM, el cual es una credencial que otorga a los adultos mayores de 60 años a más acceso a descuentos y beneficios. Esta credencial facilita el acceso a tarifas preferenciales en transporte, atención médica, medicamentos, alimentación, actividades culturales y trámites gubernamentales.

Además, sirve como identificación oficial para inscribirse en programas sociales del Bienestar, mejorando la calidad de vida de los adultos mayores. Su trámite es gratuito y se realiza en módulos del INAPAM a nivel nacional.

Diferencias entre pensiones contributivas y no contributivas

Las pensiones no contributivas son una forma de protección social brindada por el Estado a grupos de la población que no pudieron acumular las cotizaciones necesarias en un sistema formal de seguridad social para obtener una pensión contributiva, como las del IMSS o ISSSTE. Entre las pensiones no contributivas se encuentra la Pensión del Bienestar.

En cambio, las pensiones contributivas se originan a partir de las aportaciones que trabajadores y empleadores realizan durante su vida laboral. Su objetivo es brindar protección económica al trabajador y a sus beneficiarios frente a situaciones como la vejez, invalidez u orfandad.

Para acceder a estas pensiones se deben cumplir ciertos requisitos como edad, semanas cotizadas y el régimen bajo el cual se cotizó (Ley 73 o Ley 97). Sin embargo, hay adultos mayores sin pensión IMSS que aún no califican para la Pensión del Bienestar, aunque pueden contar con algún ingreso económico alternativo.

¿Quiénes pueden recibir casi 7.000 pesos al mes?

Alsea, empresa de restaurantes, presentó varias ofertas de trabajo para adultos mayores de 60 años a más. Uno de los requisitos para postularse es no recibir pensión o estar pensionado bajo la ley 73, es decir, que no cuenten con pensión del IMSS o ISSSTE. Los seleccionados pueden obtener un salario cercano a los 7.000 pesos mensuales.

Otros requisitos y beneficios que presentó Alsea fueron: