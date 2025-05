Monreal responde a presunta lista de narcopolíticos en México cuyas visas serían negadas por Trump: "El que nada debe, nada teme"

En respuesta a la reciente información divulgada por ProPublica sobre una supuesta lista de Estados Unidos con políticos mexicanos con nexos al narcotráfico, a los que les quitaría la visa, el diputado Ricardo Monreal negó categóricamente formar parte de dicha relación.

El diputado mexicano también afirmó que el Departamento de Estado de EEUU negó la existencia de una relación de políticos del país a los que se les revocaría la visa.

Monreal niega que Estados Unidos tenga una lista de narcopolíticos mexicanos

La polémica surgió tras la cancelación de visas estadounidenses por parte de la administración de Trump a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, lo que avivó rumores sobre una lista de políticos mexicanos vinculados al narcotráfico, conocida como la "Lista Marco". En respuesta a esta información, el diputado de la bancada de Morena afirmó categóricamente: "El que nada debe, nada teme" y negó formar parte de dicho listado, calificándolo como "calumnias".

Monreal recordó que en 1997 fue señalado también por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que no prosperaron. Aseveró que en sus 44 años de carrera política, jamás ha sido procesado por delito alguno. “En 1997, el gobierno mexicano, intentó también vincularme y le pidió al Departamento de Estado que me involucrara en asuntos de tráfico de drogas. Como yo participaba por la oposición, intentaron involucrarme y descalificarme. Entonces, estoy muy tranquilo, porque el que nada debe, nada teme”, indicó.

Estados Unidos desmintió la existencia de la lista de narcopolíticos mexicanos, según periodista

En una conferencia de prensa, el partidario de Morena citó una nota de prensa en Radio Fórmula del periodista Armando Guzmán, donde menciona que el Departamento de Estado de EEUU desmiente la existencia de una lista de funcionarios mexicanos investigados por corrupción o vínculos con el narcotráfico .

"El Departamento de Estado de Estados Unidos negó la existencia de una lista de funcionarios mexicanos que estuvieran siendo investigados. Tras una solicitud para conocer esta información, la dependencia estadounidense detalló que no existe una lista de políticos mexicanos corruptos. No hay una lista de los 44 nombres, no hay una lista de gobernadores, congresistas, senadores, expresidente, simple y sencillamente el gobierno de Estados Unidos no lo tiene", leyó en público.

¡Sigue a Alerta Latina USA en WhatsApp! Únete al canal de La República desde tu celular y recibe las noticias más importantes de EE. UU. en tiempo real.