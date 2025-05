Sheinbaum respalda elecciones judiciales del 1 de junio, pese a críticas: "En el Poder Judicial hay mucha corrupción"

En medio de una campaña en redes sociales que invita a los mexicanos no acudir a votar en las próximas elecciones judiciales, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su apoyo al proceso electoral que permitirá, por primera vez, la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Durante un acto en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Sheinbaum enfatizó la importancia de esta reforma para erradicar la corrupción y garantizar una justicia imparcial en México.

La mandataria recordó que, anteriormente, los ministros de la Suprema Corte eran designados por el Senado a propuesta del Ejecutivo. Ahora, con la reforma judicial, será el pueblo quien elija directamente a jueces, magistrados y ministros, lo que representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.

Sheinbaum respalda elecciones judiciales en México

Claudia Sheinbaum subrayó que la elección del Poder Judicial por voto popular es una respuesta a las demandas ciudadanas de una justicia más equitativa y accesible. “La Cuarta Transformación es justicia, obviamente significa la justicia no ha sido pareja en México, el Poder Judicial pues hay mucha corrupción y ahí pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre, ahí no hay justicia.”, señaló en un acto público en Chihuahua.

La presidenta hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en las elecciones del 1 de junio, enfatizando que esta es una oportunidad única para elegir a funcionarios judiciales comprometidos con el pueblo y erradicar la corrupción en el sistema judicial. "Así que esta es una invitación para que todas y todos participemos el 1 de junio y elijamos a aquellas personas que estén cerca del pueblo, quienes ustedes decidan pero que estén cerca del pueblo", sostuvo.

México en contra de las elecciones judiciales del 1 de junio

Diversas organizaciones ciudadanas y políticas han convocado a una marcha nacional para el próximo 1 de junio en rechazo a la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular. Esta movilización, bautizada como el “domingo negro”, busca expresar su descontento con la reforma que, según sus detractores, pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y abre la puerta a una justicia politizada.

Los mexicanos argumentan que elegir a los encargados de administrar justicia por sufragio podría convertir a los jueces en actores políticos más que jurídicos, debilitando la imparcialidad del sistema judicial. La protesta será replicada en diversas ciudades del país, con el objetivo de visibilizar el descontento social frente a lo que consideran un retroceso institucional.