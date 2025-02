¿Por qué prohíben la Coca-Cola en un poblado de Hidalgo, México? Esto se sabe de la multa por vender la bebida

En Cantinela, una comunidad del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, se ha decretado la prohibición total de la venta y compra de productos de las marcas Coca-Cola y Corona, una medida que ha causado revuelo en México. De acuerdo con un comunicado oficial de la delegación local, la disposición es obligatoria y contempla multas de hasta 5.000 pesos para quienes incumplan la normativa.

La restricción afecta tanto a comerciantes como a consumidores, ya que cualquier transacción relacionada con estas marcas será sancionada. Según la información difundida, la comunidad colocó carteles en espacios públicos para notificar a los habitantes sobre la medida, que ya está en vigor. Aunque los anuncios no especifican un motivo oficial, la decisión ha generado debate entre los pobladores y comerciantes de la zona.

Un mensaje de la Delegación Cantinela prohíbe con multa el consumo de Coca-Cola y Corona. Foto: Cantinelaa / Facebook

¿Por qué prohibieron Coca-Cola en un poblado de México? Lo que se sabe

El comunicado no especifica las razones exactas de la prohibición de Coca-Cola y Corona en Cantinela; sin embargo, medios como Infobae y El Universal citan fuentes extraoficiales que señalan un acuerdo comercial con otra empresa refresquera. Según dichas versiones, el delegado de la comunidad habría pactado la exclusión de Coca-Cola y los productos de Grupo Modelo a cambio de apoyo social y económico a la comunidad. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades locales.

Otro posible motivo que ha cobrado fuerza es el impacto en la salud pública. El consumo de bebidas azucaradas como Coca-Cola ha sido objeto de debate en México debido a los altos índices de obesidad y diabetes, problemas de salud que han llevado al gobierno a implementar políticas como el etiquetado de advertencia en productos ultraprocesados. Aunque esta hipótesis tampoco se ha comprobado, algunos residentes han expresado su apoyo a la medida por este motivo.

También cabe mencionar que el caso ha despertado interés en las redes sociales, pues algunos usuarios han señalado que esta prohibición podría estar relacionada con el boicot que ciertas marcas estadounidenses han enfrentado recientemente en México por su apoyo a ciertas políticas del país. Sin embargo, no existen pruebas concretas que vinculen esta decisión comunitaria con movimientos de protesta contra empresas transnacionales.

¿Es legal la prohibición de Coca-Cola en una comunidad de México?

En comunidades como Cantinela es común que la población se rija por usos y costumbres. A través de este sistema, las autoridades locales pueden establecer normas de convivencia propias, incluso si difieren de las leyes estatales o federales. Otras localidades han aplicado medidas similares en el pasado, como impedir el acceso a camiones repartidores de ciertas empresas.

También es habitual en estas comunidades imponer sanciones económicas por distintas razones, ya sea por no cumplir con labores comunitarias o, en algunos casos, por seguir creencias religiosas diferentes a las predominantes.

¿Cómo reaccionó la población a la prohibición de Coca-Cola y Corona?

La decisión de prohibir la venta y compra de Coca-Cola y cerveza Corona en Cantinela ha generado opiniones divididas entre la población. Por un lado, algunos habitantes consideran que la restricción favorece la salud y fomenta el consumo de productos alternativos, mientras que otros critican el impacto económico que podría tener en los pequeños comercios locales, ya que el expendio de estas bebidas constituye parte importante de sus ingresos.

Además, la sanción económica de hasta 5.000 pesos ha sido calificada como excesiva por algunos habitantes, especialmente en una comunidad rural donde los ingresos suelen ser bajos. No obstante, las autoridades han dejado en claro que la medida es de cumplimiento obligatorio y que no habrá excepciones para quienes infrinjan la norma.