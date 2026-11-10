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Terror para inmigrantes legales e indocumentados | Niño haitiano queda bajo custodia del ICE: ¿Cuál será su futuro migratorio?

El niño recibió una carta para reunirse con el agente del ICE y acudió junto a su tío, pero nunca se imaginó que quedaría bajo custodia.

Terror para inmigrantes legales e indocumentados
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Recientemente se conoció la historia de un niño de ocho años que terminó bajo custodia de las autoridades federales luego de que fuera a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego, California. El menor, de origen haitiano, quien estudiaba en el tercer grado en la escuela primaria Fay, habría perdido su Estatus de Protección Temporal a inicios de año.

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"El niño de ocho años recibió una carta para reunirse con un agente del ICE", indicó el Distrito Escolar Unificado de San Diego en una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Su tío, con quien vive desde que el padre del niño fue deportado hace más de un año, lo llevó a la reunión con el agente porque no quería infringir la ley", agregaron.

¿Por qué razón el niño quedó bajo custodia del ICE?

De acuerdo a lo detallado por un portavoz del ICE a ABC News, debido a que el tío no pudo establecer la tutela legal, los agentes migratorios trataron a la niña como menor no acompañada en virtud de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, una ley federal que brinda protección a los niños inmigrantes no acompañados.

"Por precaución y para garantizar la seguridad del niño, el ICE determinó que lo mejor era sacarlo del hogar y ponerlo bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados", dijo el portavoz.

Organizaciones de defensa y el distrito escolar se pronunciaron sobre el niño y el ICE

Las organizaciones de derechos de la infancia y miembros de la comunidad educativa expresaron su postura ante la intervención del organismo federal. Uno de ellos fue Cody Petterson, miembro del consejo directivo del SDUSD, quien declaró a ABC News que el tío figuraba en los registros escolares como cuidador autorizado.

Mientras que la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance, Guerline Jozef, cuestionó la actuación oficial: "No le dieron al padre la oportunidad de establecer la tutela legal del niño".

"Estaba muy bien vestido y muy bien atendido. No hay absolutamente ninguna razón para que lo separen de sus familiares sin antes seguir los procedimientos adecuados, sabiendo perfectamente que el ICE ya deportó al padre", agregó.

¿Cuál es la situación del niño?

Hasta donde se conoce, el menor continúa bajo la supervisión de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), pero no se ha especificado qué pasará más adelante pues su padre sufrió un proceso de deportación hacia México en el 2025 y se desconoce si se reunirá con él.

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