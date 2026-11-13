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Política

Ruth Luque a Manuel Merino: “Inti y Bryan merecen verdad y justicia, no que se descalifique su memoria”

La senadora de Ahora Nación cuestionó al expresidente por afirmar que recordar a los jóvenes durante el encuentro con el papa León XIV no contribuía a la unidad y le recordó que el Congreso anterior archivó la denuncia constitucional en su contra por este caso.

Senadora criticó mensaje de Manuel Merino.
Senadora criticó mensaje de Manuel Merino.Composición: LR.
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La senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, respondió a Manuel Merino por sus declaraciones sobre la mención a Inti Sotelo y Bryan Pintado durante el encuentro de jóvenes con el papa León XIV. Ambos jóvenes fueron asesinados durante la represión policial ocurrida bajo el Gobierno de Merino. El expresidente señaló que recordarlos “no contribuía a la unidad”. Al respecto, Luque le recordó que el Congreso anterior archivó la denuncia constitucional presentada en su contra, librándolo de asumir responsabilidades políticas y penales.

"Señor Manuel Merino, si realmente desea justicia para Inti y Bryan, debería recordar que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra fue archivada gracias a los votos del Congreso anterior y varios de sus aliados. Alejandro Cavero recomendó ese archivo mediante un informe que incluso cuestionó elementos de la investigación fiscal y la posible responsabilidad policial", publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

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Merino también señaló en su publicación que esperaba justicia para los familiares de Inti y Bryan. Ante ello, la senadora respondió que, si esa era realmente su voluntad, el exmandatario debió someterse a las investigaciones judiciales para que la justicia determinara si existían responsabilidades y correspondía imponerle alguna sanción.

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"Si su voluntad era esclarecer los hechos, debió permitir que la justicia investigara y determinara las responsabilidades, en lugar de beneficiarse del archivo parlamentario. Las familias de Inti y Bryan merecen verdad y justicia, no que se descalifique su memoria atribuyendo su tragedia a intereses políticos", señaló.

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Monseñor Castillo recuerda a Inti y Bryan durante encuentro del papa con jóvenes: "Dos mártires"

El cardenal Carlos Castillo rindió homenaje este jueves a Inti Sotelo y Bryan Pintado durante su discurso ante el papa León XIV y miles de jóvenes congregados en el Estadio Nacional. El arzobispo de Lima se refirió a ambos como "dos mártires de los jóvenes", en alusión a las protestas de noviembre de 2020 contra el Gobierno de Manuel Merino.

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"Pues no son los únicos porque, en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y, en algún caso, dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti", expresó Castillo frente al pontífice y los asistentes.

Asimismo, Castillo hizo referencia a las víctimas jóvenes que dejaron las movilizaciones sociales de los últimos años. Así, evocó también a Eduardo Ruiz, conocido como 'Trvco', el rapero que falleció tras recibir un disparo durante una manifestación contra el Gobierno en octubre de 2025.

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