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Política

Espá justifica viaje de Fujimori al extranjero durante visita del papa León XIV: “No hay que ser más papistas que el papa”

El canciller señaló que, durante su reunión en Palacio de Gobierno, Fujimori explicó al sumo pontífice las razones por las que no lo acompañaría durante los últimos días de su visita. La mandataria viajará a China para participar en el Foro APEC.

Espá justifico salida de Fujimori antes de despedida del papa León XIV
Espá justifico salida de Fujimori antes de despedida del papa León XIVComposición: LR.
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Tras el paso del papa León XIV por el Perú, el canciller Carlos Espá justificó la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori durante los últimos días de la visita del sumo pontífice. La mandataria viajará a China para participar en el Foro APEC y, posteriormente, se trasladará a Japón, donde cumplirá otras actividades oficiales y sostendrá reuniones. Según Espá, la presencia de Fujimori en el recibimiento al papa ya había demostrado, por sí sola, la cercanía entre ambos.

"Aquí se aplica literalmente el refrán que dice que no hay que ser más papistas que el papa. La sintonía que hay entre Su Santidad y Keiko Fujimori la ha apreciado todo el Perú. (...) Eso se ha visto en la conexión que ha tenido con el papa en el aeropuerto y en el Gran Teatro Nacional", indicó en el programa 'Sin Rodeos'.

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Además, Espá sostuvo que, durante la visita del santo padre al Palacio de Gobierno, la mandataria le habría explicado las razones por las que no podría acompañarlo durante los últimos días de su estadía en el país.

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"No podemos ser más papistas que el papa. La presidenta le ha explicado al nuncio. Yo me imagino que se lo ha dicho, conversaron bastante en Palacio de Gobierno. El papa está feliz y agradecido; sensibilizado a cada momento. El día de la despedida estará presente el señor presidente del Consejo de Ministros, acompañado modestamente por el canciller", señaló.

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Las actividades de Keiko Fujimori durante su viaje a China y Japón

La presidenta Keiko Fujimori viajará a la ciudad de Shenzhen, en China. Su llegada está prevista para el lunes 16 de noviembre a las 10.00 p. m. A partir del 17 de noviembre, la mandataria sostendrá reuniones con líderes internacionales como Xi Jinping (China), José Antonio Kast (Chile), Lawrence Wong (Singapur), Claudia Sheinbaum (México), Anutin Charnvirakul (Tailandia) y Ferdinand Marcos Jr. (Filipinas), entre otros.

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Asimismo, durante su estadía en China, Fujimori se reunirá con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y con empresarios del país asiático.

Como parte de su agenda en Japón, la mandataria se reunirá con Sanae Takaichi, primera ministra japonesa, en el Kantei, sede oficial del Gobierno nipón. Además, sostendrá encuentros con autoridades locales y empresarios en Tokio.

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