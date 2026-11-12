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Deportes

Ecuador vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA

Las selecciones de Ecuador y Costa Rica se verán las caras en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.

Ecuador y Costa Rica se enfrentan por la fecha FIFA. Foto: Selección de Ecuador/Selección de Costa Rica/composición LR
Ecuador y Costa Rica se enfrentan por la fecha FIFA. Foto: Selección de Ecuador/Selección de Costa Rica/composición LR
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La fecha FIFA continúa este viernes 13 de noviembre. Entre los duelos más atractivos se enfrentarán Ecuador vs Costa Rica EN VIVO HOY. Este partido iniciará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.

La selección ecuatoriana recibirá a su similar de Costa Rica con el objetivo de seguir probando nuevos futbolistas de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Ambas selecciones ya se han enfrentado anteriormente y de los últimos cinco duelos, Ecuador ganó en todos los partidos.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica por la fecha FIFA?

En territorio peruano, el choque entre ecuatorianos y costarricenses podrá seguirse a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

LR Focus
  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (14/11)

¿Dónde ver Ecuador vs Costa Rica?

La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena Teleamazonas y TC Televisión.

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Canal confirmado para ver GRATIS el partido amistoso Perú vs Bolivia por fecha FIFA desde Matute

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Últimos partidos de Ecuador

  • Ecuador 1-1 Panamá | 5.10.26
  • Japón 0-0 Ecuador | 1.10.26
  • Corea del Sur 3-0 Ecuador | 24.09.26
  • México 2-0 Ecuador | 30.06.26
  • Ecuador 2-1 Alemania | 25.06.26

Últimos partidos de Costa Rica

  • Costa Rica 2-0 Haití | 4.10.26
  • Nicaragua 0-3 Costa Rica | 1.10.26
  • Haití 2-0 Costa Rica | 27.09.26
  • Costa Rica 3-4 Curazao | 24.09.26
  • Inglaterra 3-0 Costa Rica | 10.06.26

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