Ecuador vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA
Las selecciones de Ecuador y Costa Rica se verán las caras en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.
La fecha FIFA continúa este viernes 13 de noviembre. Entre los duelos más atractivos se enfrentarán Ecuador vs Costa Rica EN VIVO HOY. Este partido iniciará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Olímpico Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito.
La selección ecuatoriana recibirá a su similar de Costa Rica con el objetivo de seguir probando nuevos futbolistas de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Ambas selecciones ya se han enfrentado anteriormente y de los últimos cinco duelos, Ecuador ganó en todos los partidos.
¿A qué hora juega Ecuador vs Costa Rica por la fecha FIFA?
En territorio peruano, el choque entre ecuatorianos y costarricenses podrá seguirse a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
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- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (14/11)
¿Dónde ver Ecuador vs Costa Rica?
La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena Teleamazonas y TC Televisión.
Últimos partidos de Ecuador
- Ecuador 1-1 Panamá | 5.10.26
- Japón 0-0 Ecuador | 1.10.26
- Corea del Sur 3-0 Ecuador | 24.09.26
- México 2-0 Ecuador | 30.06.26
- Ecuador 2-1 Alemania | 25.06.26
Últimos partidos de Costa Rica
- Costa Rica 2-0 Haití | 4.10.26
- Nicaragua 0-3 Costa Rica | 1.10.26
- Haití 2-0 Costa Rica | 27.09.26
- Costa Rica 3-4 Curazao | 24.09.26
- Inglaterra 3-0 Costa Rica | 10.06.26