León XIV regresa a Santa Cruz: el pueblo cajamarquino que aún guarda recuerdos de Robert Prevost Antes de convertirse en papa, Prevost visitaba cada 28 de septiembre Santa Cruz de Succhabamba para celebrar al Señor del Costado y encontrarse con los pobladores. Este sábado volverá a la localidad, cuatro años después de su última misa, pero ahora como León XIV.

Santa Cruz de Succhabamba se prepara para recibir al papa León XIV, quien visitará la localidad el 28 de septiembre. Los habitantes reviven su conexión con el exobispo Prevost. | Difusión

Santa Cruz de Succhabamba se prepara para recibir al papa León XIV, quien visitará la localidad el 28 de septiembre. Los habitantes reviven su conexión con el exobispo Prevost. | Difusión

Santa Cruz de Succhabamba se prepara para recibir nuevamente a un visitante que sus habitantes recuerdan desde mucho antes de que fuera elegido papa. En las calles de esta localidad de Cajamarca todavía permanecen murales y escenas religiosas que anticipan el regreso de Robert Francis Prevost, el entonces obispo de Chiclayo que durante años llegó hasta esta comunidad para compartir con sus fieles.

El vínculo se remonta a su etapa como obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023. Aunque Santa Cruz de Succhabamba pertenece administrativamente a Cajamarca, forma parte de la jurisdicción eclesiástica de Chiclayo. Por ello, Prevost visitaba la localidad con frecuencia, especialmente durante las celebraciones en honor al Señor del Costado, patrono de la provincia de Santa Cruz.

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Uno de los recuerdos más importantes para los pobladores ocurrió el 28 de septiembre de 2022. Ese día, Robert Prevost presidió una misa por la festividad del Señor del Costado. Para muchos habitantes, aquella celebración quedó marcada como una de sus últimas apariciones en la localidad antes de que su vida pastoral tomara otro rumbo y fuera convocado a Roma.

Ahora, cuatro años después, regresará al mismo lugar. La diferencia es que ya no llegará como el obispo que conocían como “padre Robert”, sino como León XIV, el sumo pontífice de la Iglesia católica.

El recuerdo del “padre Robert”

Los vecinos de Santa Cruz de Succhabamba conservan fotografías y recuerdos de las visitas que Prevost realizó durante sus años como obispo. En aquellas jornadas, además de participar en las celebraciones religiosas, mantenía contacto con los pobladores y administraba el sacramento de la confirmación a jóvenes de la comunidad.

Su presencia terminó formando parte de las tradiciones religiosas de la localidad. Cada 28 de septiembre, los fieles esperaban su llegada para participar de las actividades en honor al Señor del Costado.

Por eso, el retorno de León XIV tiene para los habitantes un significado que trasciende la visita oficial. Para ellos, se trata también del reencuentro con el sacerdote y obispo que conocieron antes de que llegara al Vaticano.

La visita incluso permitirá cumplir una promesa que Prevost habría dejado pendiente antes de partir a Roma: volver a encontrarse con los pobladores de Santa Cruz de Succhabamba.

Una localidad lista para recibir al papa

La expectativa se refleja en las calles de la localidad, donde se han pintado murales con motivos religiosos y alusiones a la llegada del pontífice. Las autoridades y pobladores también acondicionaron el espacio donde se desarrollará la misa.

La zona conocida como Pampas de Aviación fue dividida en dos sectores: uno funcionará como helipuerto para recibir a León XIV y otro será destinado a la celebración religiosa. El terreno ha sido rebautizado como Pampa de Aviación Papa León XIV.

Se espera la llegada de unos 80.000 fieles procedentes de distintos puntos de Cajamarca y otras regiones. En el estrado principal también se colocó una réplica de la imagen del Señor del Costado, cuya festividad está directamente relacionada con las visitas que el entonces obispo de Chiclayo realizaba a la localidad.

León XIV llegará en helicóptero

Debido a las características geográficas de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada a unos 2.035 metros sobre el nivel del mar y sin una pista convencional para aeronaves, el pontífice será trasladado desde Chiclayo en un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La institución realizó vuelos de reconocimiento y ensayos para preparar la operación, que contará con cuatro helicópteros MI-17 y aeronaves de apoyo para eventuales emergencias médicas. El trayecto entre Chiclayo y Santa Cruz está previsto en aproximadamente 40 minutos.

De acuerdo con el programa oficial, León XIV partirá a las 9:10 a. m. de la Base Aérea de Chiclayo y llegará al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba alrededor de las 9:50 a. m. Luego presidirá una misa a las 11:00 a. m.

El regreso a Chiclayo está programado para la 1:15 p. m. Allí continuará con sus actividades pastorales antes de seguir con su recorrido por el norte del país.

Pero en Santa Cruz, más allá del despliegue de seguridad y la logística preparada para recibirlo, los pobladores esperan algo más sencillo: volver a ver a aquel “padre Robert” que durante años llegó a su comunidad para celebrar, conversar con sus vecinos y acompañarlos en sus momentos de fe.