Terror para inmigrantes | Hombre es derribado por agentes del ICE en el patio de una casa: Todo quedó registrado en video Un video expone las violentas detenciones que realiza el ICE en EE. UU., capturando a un hombre derribado y esposado en un jardín en San Mateo, California.

Hombre es derribado por agentes del ICE en el patio de una casa

Hombre es derribado por agentes del ICE en el patio de una casa Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Un video reveló cómo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan violentas detenciones a las personas en EE.UU., independientemente de su estatus migratorio. En las imágenes se logra ver a las autoridades migratorias derribando y esposando al individuo en el jardín de una vivienda local.

Cabe mencionar que este incidente ha generado preocupación entre los residentes sobre las tácticas empleadas por los oficiales migratorios. Asimismo, hasta el momento, no se han revelado la nacionalidad ni la identidad de la persona involucrada en este suceso.

Imágenes revelan cómo un hombre fue derribado por agentes del ICE en California

El pasado 6 de noviembre, se registró el momento exacto en el que un hombre fue derribado y detenido por los agentes del ICE en el patio de una vivienda ubicada en San Mateo, California. Diversos medios, entre ellos 'The Hill', difundieron el video que se volvió viral rápidamente.

Acerca de ello, la Red de Respuesta Rápida del Condado de San Mateo indicó que ha documentado un total de 21 arrestos por parte del ICE en los últimos 10 días, de los cuales cinco ocurrieron el martes. Según señalaron, los oficiales estuvieron presentes en los estacionamientos de Home Depot y Dollar Tree en San Carlos, así como en el supermercado Chavez en Palo Alto.

La organización que se dedica a conectar a las personas detenidas con asistencia legal y a ayudar a sus familias a enfrentar las consecuencias de estos arrestos señaló la importancia de recaudar fondos para seguir manteniendo estos servicios. Por su parte, la portavoz de la institución Nani Friedman dijo: "Sabemos que estas familias corren el riesgo de quedarse sin hogar y que sus hijos enfrentan dificultades para continuar su educación".

Líder de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo se pronunció sobre estas detenciones

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo, Noelia Corzo, indicó que los recientes arrestos son alarmantes y, además, argumentó que el condado se ha preparado para un incremento en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Corzo indicó la necesidad de que cualquier persona que sea detenida deba tener acceso inmediato a una asistencia legal para interponer un recurso de hábeas corpus.