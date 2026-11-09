La frase célebre de Isabel Allende sobre empezar de nuevo: "El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance" La autora alude a su vivencia personal, donde la nostalgia por Chile le dificultó adaptarse a Venezuela, transformando su enfoque en oportunidades.

Isabel Allende, en "Mi país inventado", define la diferencia entre exiliados e inmigrantes, resaltando las distintas actitudes hacia el pasado y el futuro. | Foto: Lori Barra/KALW

Isabel Allende, en "Mi país inventado", define la diferencia entre exiliados e inmigrantes, resaltando las distintas actitudes hacia el pasado y el futuro. | Foto: Lori Barra/KALW

En 'Mi país inventado', Isabel Allende precisó una distinción fundamental sobre la nostalgia y el avance: "El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance". Esta reflexión forma parte de sus memorias publicadas en 2003, una obra centrada en episodios familiares, vivencias infantiles y costumbres de Chile.

La aclamada autora detalló que este recorrido personal por el territorio de su infancia evoca los acontecimientos y personajes que nutrieron su ficción. Asimismo, la narradora remarcó que dicha reconstrucción autobiográfica estuvo atravesada desde el origen por sentimientos, creencias y experiencias propias.

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¿Qué diferencia al exiliado del inmigrante según Isabel Allende?

La célebre escritora contrapone dos formas de afrontar la vida lejos del país natal: la primera está anclada al dolor de la pérdida junto con el anhelo del retorno, mientras que la segunda enfoca sus expectativas en las oportunidades del nuevo destino. Allende construyó este contraste desde su vivencia personal, reconociendo que la nostalgia inicial por Chile obstaculizó su adaptación en Venezuela, hasta que transformó su mentalidad hacia una disposición abierta al futuro.

El quiebre entre ambos conceptos radica en la actitud frente al porvenir. Las heridas representan el sufrimiento inherente a la partida obligada; en cambio, la integración impulsa proyectos inéditos en tierras ajenas. Esta evolución describe una metamorfosis interna de la autora, lejos de pretender una fórmula universal sobre las dinámicas migratorias que atraviesan millones de personas al cruzar fronteras.

Reiniciar la vida tampoco implica romper con el pasado ni ignorar las raíces. La novelista detalló que la patria conservada en su memoria difería de la que encontró al volver años después. Su testimonio confirma que la aclimatación a un entorno distinto convive con el afecto hacia el origen, aun cuando los recuerdos y la realidad presente sigan trayectorias separadas.

¿Cómo transformó el exilio la creación literaria de Isabel Allende?

El golpe de Estado de 1973 fracturó la trayectoria de la escritora chilena, quien debió establecerse en Venezuela a partir de 1975. Durante trece años, la nostalgia por su patria y la constante expectativa del fin del régimen militar marcaron su vivencia cotidiana. Este distanciamiento forzado se convirtió en el motor fundamental para reconstruir su identidad a través del ejercicio narrativo.

La lejanía geográfica detonó la génesis de 'La casa de los espíritus'. El 8 de enero de 1981, desde Caracas, la autora inició una misiva para su abuelo agonizante, texto que derivó en su célebre ópera prima de 1982. Esta comunicación epistolar funcionó como un recurso para rescatar las memorias familiares y perpetuar el universo del cual había sido despojada.

Aquella vivencia de desarraigo nutrió posteriores obras sobre desplazamientos humanos, tales como Largo pétalo de mar, inspirada en el viaje de los refugiados españoles a bordo del Winnipeg y su posterior destierro. La autora conectó dicha trama con su vínculo hacia Víctor Pey, a quien frecuentó en su etapa venezolana, reconociendo el impacto de la nación receptora: "Yo no sería escritora hoy sin mi paso por Venezuela".