Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

¡León XIV le dice sus verdades a Milei! ¿Hará lo mismo con Keiko? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Mundo

La frase célebre de Isabel Allende sobre empezar de nuevo: "El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance"

La autora alude a su vivencia personal, donde la nostalgia por Chile le dificultó adaptarse a Venezuela, transformando su enfoque en oportunidades.

Isabel Allende, en "Mi país inventado", define la diferencia entre exiliados e inmigrantes, resaltando las distintas actitudes hacia el pasado y el futuro.
Isabel Allende, en "Mi país inventado", define la diferencia entre exiliados e inmigrantes, resaltando las distintas actitudes hacia el pasado y el futuro. | Foto: Lori Barra/KALW
Por
google iconLa República en Google

En 'Mi país inventado', Isabel Allende precisó una distinción fundamental sobre la nostalgia y el avance: "El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance". Esta reflexión forma parte de sus memorias publicadas en 2003, una obra centrada en episodios familiares, vivencias infantiles y costumbres de Chile.

La aclamada autora detalló que este recorrido personal por el territorio de su infancia evoca los acontecimientos y personajes que nutrieron su ficción. Asimismo, la narradora remarcó que dicha reconstrucción autobiográfica estuvo atravesada desde el origen por sentimientos, creencias y experiencias propias.

Video destacado

HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

Puedes ver

Albert Einstein dejó una reflexión sobre la vida que todos deberían recordar: "Si quieres mantener el equilibrio, pedalea hacia delante"

lr.pe

¿Qué diferencia al exiliado del inmigrante según Isabel Allende?

La célebre escritora contrapone dos formas de afrontar la vida lejos del país natal: la primera está anclada al dolor de la pérdida junto con el anhelo del retorno, mientras que la segunda enfoca sus expectativas en las oportunidades del nuevo destino. Allende construyó este contraste desde su vivencia personal, reconociendo que la nostalgia inicial por Chile obstaculizó su adaptación en Venezuela, hasta que transformó su mentalidad hacia una disposición abierta al futuro.

LR Focus

El quiebre entre ambos conceptos radica en la actitud frente al porvenir. Las heridas representan el sufrimiento inherente a la partida obligada; en cambio, la integración impulsa proyectos inéditos en tierras ajenas. Esta evolución describe una metamorfosis interna de la autora, lejos de pretender una fórmula universal sobre las dinámicas migratorias que atraviesan millones de personas al cruzar fronteras.

Reiniciar la vida tampoco implica romper con el pasado ni ignorar las raíces. La novelista detalló que la patria conservada en su memoria difería de la que encontró al volver años después. Su testimonio confirma que la aclimatación a un entorno distinto convive con el afecto hacia el origen, aun cuando los recuerdos y la realidad presente sigan trayectorias separadas.

Puedes ver

"Es un milagro de Dios": el testimonio de Marta Torres conmovió hasta las lágrimas al papa León XIV en Argentina

lr.pe

¿Cómo transformó el exilio la creación literaria de Isabel Allende?

El golpe de Estado de 1973 fracturó la trayectoria de la escritora chilena, quien debió establecerse en Venezuela a partir de 1975. Durante trece años, la nostalgia por su patria y la constante expectativa del fin del régimen militar marcaron su vivencia cotidiana. Este distanciamiento forzado se convirtió en el motor fundamental para reconstruir su identidad a través del ejercicio narrativo.

La lejanía geográfica detonó la génesis de 'La casa de los espíritus'. El 8 de enero de 1981, desde Caracas, la autora inició una misiva para su abuelo agonizante, texto que derivó en su célebre ópera prima de 1982. Esta comunicación epistolar funcionó como un recurso para rescatar las memorias familiares y perpetuar el universo del cual había sido despojada.

Aquella vivencia de desarraigo nutrió posteriores obras sobre desplazamientos humanos, tales como Largo pétalo de mar, inspirada en el viaje de los refugiados españoles a bordo del Winnipeg y su posterior destierro. La autora conectó dicha trama con su vínculo hacia Víctor Pey, a quien frecuentó en su etapa venezolana, reconociendo el impacto de la nación receptora: "Yo no sería escritora hoy sin mi paso por Venezuela".

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La frase célebre de Isabel Allende sobre empezar de nuevo: "El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance"

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú

La Casa de la Literatura Peruana: Ricardo Vásquez Kunze sobre los programas de promoción de la lectura y el tren

Mundo

La famosa reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

En 1817, San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta: 209 años después, recorrerla sigue siendo un desafío de varios días a caballo

Francia atribuyó a una unidad cibernética iraní los ataques contra refrigeradores de supermercados en Europa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pedro Castillo: Director de Barbadillo será removido por contrato de su hija en despacho de Juntos por el Perú

Pedro Castillo: INPE removerá a personal de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño