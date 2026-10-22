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Alerta máxima inmigrantes con visa de trabajo en EE.UU. | Uscis volvería a revisar renovaciones pese a que ya fueron aprobadas

El 14 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis) propuso cambios en los criterios de renovación de visas de trabajo.

Uscis volvería a revisar renovaciones de los permisos de trabajo en EE.UU.
Uscis volvería a revisar renovaciones de los permisos de trabajo en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El pasado 14 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) presentó una propuesta que cambiaría los criterios sobre la evaluación de las renovaciones de las visas de trabajo. Con esta medida, la entidad podrá revisar nuevamente la elegibilidad de los extranjeros que soliciten prolongar su permanencia laboral en EE.UU., pese a que haya sido aprobado anteriormente.

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¿Cuáles son los cambios en las renovaciones de visas de trabajo?

Según la propuesta publicada en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca eliminar la medida que establece que los funcionarios tendrán que respetar las determinaciones previas sobre la elegibilidad de un solicitante.

La normativa vigente establecía esa deferencia cuando una empresa presentaba una solicitud de extensión para el mismo trabajador, bajo la misma clasificación migratoria y sin cambios relevantes en las circunstancias del caso. Con la nueva propuesta, los oficiales podrán apartarse de una resolución anterior si detectan un error sustancial, variaciones importantes o información nueva que incida en los requisitos del beneficio.

Así, cada trámite podría analizarse por separado, sin que una autorización previa determine el desenlace. Los antecedentes del expediente seguirán siendo tomados en cuenta, aunque dejarán de tener el peso que les otorga la norma actual.

Estas son las categorías que alcanzarán la nueva propuesta

La iniciativa afectará a las solicitudes de prolongación de estadía que los empleadores presentan mediante el formulario I-129, ampliamente utilizado para distintas clasificaciones de trabajadores temporales extranjeros. Estas son las categorías que quedarían comprendidas:

  • H-1B y H-1B1: trabajadores de ocupaciones especializadas.
  • H-2A y H-2B: empleados temporales agrícolas y no agrícolas.
  • L-1: personal transferido dentro de una misma empresa.
  • O-1 y O-2: personas con habilidades extraordinarias y personal de apoyo.
  • P-1, P-2 y P-3: deportistas, artistas y determinados profesionales del entretenimiento.
  • E-1, E-2 y E-3: clasificaciones vinculadas con comercio, inversiones y ocupaciones especializadas.
  • H-3, Q-1, R-1 y TN: otras modalidades de empleo, capacitación e intercambio.

Además, también estarían incluidas las categorías de apoyo P-1S, P-2S y P-3S. Estas son las familias dependientes que solicitan extensiones por el formulario I-539 y forman parte de un proceso diferente. Como lo mencionamos anteriormente, la iniciativa no modifica los requisitos de elegibilidad de estas clasificaciones.

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