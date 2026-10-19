Atención máxima extranjeros en EE.UU. | Abogados de inmigración revelan detalles sobre las entrevistas con USCIS: "Puede ser mala señal"

Debes saber que una entrevista en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) inusualmente veloz no debería ser motivo de celebración debido a que puede indicar que los oficiales responsables del caso perciben esta entrevista como un caso de denegación sencilla. En resumen, una audiencia apresurada puede significar que las autoridades optan por rechazar el expediente.

La razón por la que una entrevista corta con el USCIS puede ser mala señal

La principal razón detrás de esta celeridad empieza con la búsqueda de rechazos rápidos por parte de los funcionarios, según lo explicó Jim Hacking, abogado y fundador de Hacking Immigration Law, un bufete de abogados de inmigración de Estados Unidos.

"Conseguir una entrevista rápida es malo. Los oficiales realmente están, no diría enojados, pero se apresuran a la hora de entrevistar gente como tú que no tiene nada porque piensan que es un rechazo fácil", explicó Hacking.

En este sentido, destacó que actualmente hay más posibilidades de que una cita de corta duración resulte en un rechazo de la petición. El abogado indicó que los oficiales de inmigración poseen la consigna de responder a las expectativas de sus superiores, lo que implica denegar todas las solicitudes posibles.

"Una entrevista rápida, en estos días de 2026, generalmente significa una denegación fácil; recuerda, se supone que tienen que hacer felices a sus jefes, y se supone que rechazan lo que pueden y envían a la gente para el proceso de remoción", agregó.

¿Qué ocurre durante una entrevista con el USCIS?

A través de su portal oficial, Hacking indica que cuando una persona llega a una oficina local del USCIS, tiene que registrarse y esperar que un funcionario lo llame por su nombre. A continuación, te diremos los temas que abarca una cita:

La solicitud (Formulario N-400 para naturalización o I-485 para la tarjeta de residencia, por ejemplo).

Las preguntas sobre sus antecedentes personales.

La sección de educación cívica del examen de naturalización.

La prueba de habilidades para hablar, leer y escribir en inglés.

Las preguntas adicionales sobre su elegibilidad, matrimonio o antecedentes penales.

Según se conoce, el oficial del USCIS evalúa todo, no solo la documentación sino también cómo la persona responde incluso las preguntas más sencillas. Por ello, todas las fechas, nombres y datos tendrán que coincidir exactamente con la solicitud.