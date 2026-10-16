La peor noticia para inmigrantes | USCIS anuncia que podría rechazar estos trámites por un sencillo cambio en los formularios

USCIS anuncia que podría rechazar estos trámites por un sencillo error. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

USCIS anuncia que podría rechazar estos trámites por un sencillo error. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

A partir del 16 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) anunció que ha comenzado a rechazar aquellos formularios que no tengan el pago actualizado. Para sorpresa de muchos inmigrantes que están realizando diversos trámites, esta medida alcanzará al Estatus de Protección Temporal (TPS), los permisos de trabajo EAD, el parole y el asilo.

Las nuevas tarifas del Uscis para el 2027

Te diremos cuáles son las nuevas tarifas del USCIS que cambiarán para el 2027:

Formulario I-821 (TPS): de US$510 a US$520.

Formulario I-765 inicial (TPS, asilo o parole): de US$560 a US$570.

Parole del formulario I-131: de US$1020 a US$1050, pero no aplicará para todas las solicitudes I-131.

Cuota anual de asilo pendiente (formulario I-589): de US$102 a US$105.

Cabe mencionar que el USCIS anunció que no habrá excepciones ni tampoco periodos de gracia para pagos incompletos o incorrectos. En este sentido, un expediente devuelto no recibirá la fecha de recepción, por lo que el trámite no comenzará.

De acuerdo con el matasellos del sobre: desde el 16 de octubre o después, se paga la tarifa nueva, aunque los papeles estén listos desde antes.

¿Cuáles son los formularios que no cambiarán de precio, según el USCIS?

Si bien anunciaron cambios en las tarifas de algunos trámites migratorios, te diremos cuáles no tendrán alguna modificación.

Solicitud inicial de asilo: US$100.

Petición I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés): US$250.

Formulario I-94: US$24 y US$30 en cruces fronterizos terrestres.

Renovación del EAD por asilo: US$275, porque la ley excluye ese trámite del ajuste.

¿Cómo se realizó el cálculo para incrementar las tarifas de los trámites?

De acuerdo con el USCIS, utilizó el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), que subió 3,36% entre julio de 2025 y julio de 2026. La ley H.R. 1, promulgada el pasado 4 de julio de 2025, creó un mecanismo de actualización anual por inflación. Asimismo, los montos redondean hacia abajo al múltiplo de US$10.