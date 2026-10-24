Trabajadora del Walmart es asesinada a tiros tras terminar su turno. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Trabajadora del Walmart es asesinada a tiros tras terminar su turno. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Una aterradora noticia ha conmocionado a miles de empleados de un Walmart, luego de que se conociera que una trabajadora de la tienda fuera asesinada a balazos tras finalizar su jornada en el establecimiento ubicado en Cheltenham, Pensilvania. Este suceso se dio a conocer el 21 de octubre, de acuerdo con lo reportado por las autoridades.

Empleada de Walmart fue asesinada a tiros tras terminar su jornada laboral

El medio CBS News informó que la mujer asesinada a tiros fue identificada como Latosha Ann Cooper, de 45 años, aproximadamente a las 11.30 p. m. del 21 de octubre, luego de finalizar su turno en el Walmart situado en Easton Road, en Glenside.

Por su parte, el fiscal del condado de Montgomery, Kevin R. Steele, contó al mencionado medio que el atacante disparó a Cooper cerca de su vehículo, y nadie logró reconocerlo debido a que tenía el rostro cubierto cuando realizó el acto. También señaló que no se conocen más detalles del caso.

Las autoridades de la ciudad continúan investigando el terrible hecho e hicieron un llamado a la ciudadanía por si posee alguna información clave. La policía ha pedido que se comuniquen con los detectives del condado de Montgomery al 610-278-3368 o con la policía de Cheltenham al 215-885-1600, extensiones 499 o 777.

¿Qué se sabe sobre esta investigación en Walmart?

A pesar de que la persona afectada fue llevada al centro médico más cercano, los responsables solo confirmaron su fallecimiento. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades locales no han realizado alguna detención ni tampoco revelaron un motivo claro que explique el crimen.

Los responsables de este Walmart además no han brindado declaraciones sobre su trabajadora y tampoco han cerrado la tienda para los clientes.

Por último, estos casos de tiroteos y actos de violencia armada en las tiendas Walmart se reportan con frecuencia, pero no se debe atribuir solamente al factor estructural de la empresa, sino que son el resultado de una compleja interacción de elementos sociales, problemas de seguridad y crímenes de odio.