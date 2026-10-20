Terror en Walmart | Adolescente fue apuñalado luego de una pelea grupal en el reconocido supermercado: ¿Cuál es su estado?

Adolescente fue apuñalado luego de una pelea grupal en el estacionamiento de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Adolescente fue apuñalado luego de una pelea grupal en el estacionamiento de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un nuevo hecho ha conmocionado a los clientes de Walmart en Sanger, California. Un adolescente de 16 años fue encontrado apuñalado y con heridas de gravedad. Si bien el menor fue trasladado rápidamente a un hospital, donde esperaban su recuperación. Gracias a la rápida acción de las autoridades, se detuvo a otro adolescente, conocido de la víctima, y quien estaría relacionado con el incidente en el supermercado.

Un adolescente fue apuñalado tras participar en una pelea grupal en el estacionamiento de un Walmart en Sanger

Según la información publicada por YourCentralValley.com, el enfrentamiento de los adolescentes inició en la zona de Bethel Avenue, al sur de Jensen Avenue, y posteriormente se trasladó al estacionamiento de Walmart.

Se conoció que los agentes llegaron aproximadamente a las 4.00 p. m. y encontraron a un grupo de entre seis y ocho personas peleándose. Durante la intervención, localizaron al joven de 16 años, quien presentaba dos heridas provocadas por un arma blanca. El menor de edad recibió atención médica y fue trasladado a un hospital. De acuerdo con lo reportado por las autoridades, su salud evoluciona favorablemente.

Las autoridades revelaron que el sospechoso, también menor de edad, mantenía una relación previa con la víctima. Asimismo, se conoció que fue detenido varias horas después de la pelea registrada en el estacionamiento del Walmart de Sanger.

¿Existe un peligro para el público en los Walmart de Estados Unidos?

Las autoridades señalaron que actualmente no existe una amenaza para la población relacionada con el ataque ocurrido en este Walmart; sin embargo, la policía advirtió que durante esta época del año aumentan los episodios de violencia juvenil, sobre todo previo al regreso de los estudiantes a las aulas.

De acuerdo con lo explicado por la autoridad y citada por YourCentralValley.com, los conflictos pendientes del ciclo escolar anterior pueden reaparecer cuando los jóvenes vuelven a encontrarse durante el nuevo año académico.

A pesar de que el caso continúa bajo investigación, las autoridades sostienen que el incidente fue producto de un conflicto entre personas que ya se conocían y que no representa un riesgo general para quienes acuden al estacionamiento de un Walmart.