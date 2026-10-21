Tragedia en Walmart | Mujer es hallada muerta debajo de un camión en el estacionamiento de la tienda: ¿Qué ocurrió?

Mujer es hallada muerta debajo de un camión en el estacionamiento de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Mujer es hallada muerta debajo de un camión en el estacionamiento de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La policía de Asheboro recibió el último martes un reporte sobre un terrible accidente en el estacionamiento de un Walmart. Las autoridades revelaron que el incidente causó la muerte inmediata de Amy Jeffries Brewer tras quedar atrapada debajo de una camioneta, pero ¿qué ocurrió? En esta nota te contamos todos los detalles.

¿Cómo falleció la mujer en el estacionamiento de un Walmart?

De acuerdo con el medio wyff4.com, los agentes del Departamento de Policía de Asheboro llegaron al establecimiento ubicado en East Dixie Drive alrededor de la 1.59 p. m., luego de que recibieran el reporte de un accidente en el que estuvieron involucrados un vehículo y una mujer.

Cuando llegaron al lugar, encontraron a Amy Jeffries Brewer atrapada debajo de una camioneta Rivian R1T modelo 2022. Si bien gracias a la rápida acción de los bomberos lograron liberarla, los equipos de emergencia solicitaron un helicóptero para trasladarla a un hospital, pero no pudieron hacerlo debido a la gravedad de sus heridas.

Debido a la gravedad de sus lesiones, los socorristas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, la mujer fue declarada muerta unas horas después.

¿Se descubrió al responsable del accidente de Walmart?

Se conoció que las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente que ocurrió en el estacionamiento de un Walmart. Según el medio FOX8 WGHP, las autoridades también consultaron con la Fiscalía del Condado de Randolph para establecer si se procede a presentar cargos.

Las autoridades no han querido divulgar más detalles sobre las causas del atropello ni tampoco las posibles responsabilidades de las personas. Las investigaciones deberán revelar cómo ocurrió el accidente y cuáles son los factores que contribuyeron a la muerte de la mujer.