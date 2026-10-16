Terror en Walmart | Hombre de 81 años fallece durante un tiroteo originado en el estacionamiento de la tienda: ¿Se atrapó al culpable?

Hombre de 81 años fallece durante un tiroteo originado en el estacionamiento de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hombre de 81 años fallece durante un tiroteo originado en el estacionamiento de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hace unos días, se reportó un lamentable incidente en el estacionamiento de un Walmart, ubicado en Gainesville, en Georgia, EE. UU. Una persona decidió iniciar un tiroteo que causó la muerte de un hombre de 81 años. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho y muchos se preguntan sobre el o los sospechosos.

Transeúnte de 81 años falleció durante el tiroteo en el estacionamiento de un Walmart

De acuerdo con los medios 'Univisión Atlanta' y 'Fox5', el tiroteo ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 7.00 p. m. en 400 Shallowford Road NW, lamentablemente, las balas lograron alcanzar a James Edward McDaniel, de 81 años, y perdió la vida.

Los informes indicaron que, al llegar los servicios de emergencia, el hombre presentaba heridas graves, por lo que fue trasladado rápidamente al hospital Northeast Georgia Medical Center, pero llegaron muy tarde, pues fue declarado muerto.

Por su parte, la policía local emitió un comunicado y reveló que McDaniel solo era un transeúnte, por lo que estaba ajeno a la situación que ocurría en el Walmart. "La información preliminar indica que se produjeron disparos en el estacionamiento, fuera del establecimiento, alcanzando a McDaniel", indicaron.

A raíz del hecho, los responsables de este Walmart decidieron cerrar el estacionamiento por un par de horas para que la policía pueda realizar las pericias pertinentes.

Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad e instaron a cualquier persona que tenga información sobre el suceso a que se comunique con el 911 o envíe una denuncia anónima a la policía. En este sentido, la investigación sobre el caso sigue en desarrollo.

¿Cuál fue el último reporte de las autoridades del Departamento de Gainesville?

Las autoridades han decidido no dar más detalles acerca de las personas involucradas en el tiroteo, ni tampoco han realizado detenciones hasta el momento. Asimismo, no han aclarado la causa que originó el ataque.

La investigación continúa en curso y además han hecho un llamado a la ciudadanía para que revele más detalles relevantes sobre el hecho. Ellos pueden hablar anónimamente en esta página web: https://www.gainesville.org/659/Submit-a-Tip