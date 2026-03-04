El arranque de los ‘midterms’ abre una fase decisiva en la política de Estados Unidos. Foto: AFP | AFP | AFP

El arranque de los 'midterms' abre una fase decisiva en la política de Estados Unidos.

Las elecciones intermedias 2026 comenzaron este martes en Estados Unidos con votaciones en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, en una jornada que marca el inicio formal de la carrera hacia los 'midterms' de noviembre. En juego están los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, un tablero que definirá si Donald Trump gobernará con mayoría propia o con un Congreso adverso en los últimos dos años de mandato.

La atención se concentra en Texas, donde la contienda republicana derivó en una segunda vuelta entre John Cornyn y Ken Paxton. En paralelo, el Partido Demócrata definió a James Talarico como su candidato tras imponerse a Jasmine Crockett. El resultado en ese estado, tradicional bastión conservador, podría alterar expectativas nacionales.

Texas abre la batalla por el control del Senado

En el gigante del sur, Cornyn, senador en funciones, no alcanzó el 50% necesario y deberá medirse en mayo con Paxton, fiscal general estatal y figura cercana al ala más dura del Partido Republicano. Ambos buscan representar a su fuerza en noviembre en una elección que se proyecta como una de las más costosas del ciclo.

Cornyn lanzó una advertencia directa sobre su rival: “Me niego a permitir que un candidato imperfecto arriesgue todo lo que hemos construido durante años”. Paxton, por su parte, consolidó una base leal pese a controversias pasadas y a un juicio político en 2023.

Del lado demócrata, Talarico sorprendió al superar a Crockett en una primaria marcada por diferencias de estilo. “No solo intentamos ganar unas elecciones, sino cambiar radicalmente nuestra política”, afirmó tras conocerse su victoria. Ningún aspirante de su partido gana una elección estatal en Texas desde 1994, pero su campaña movilizó voto joven y sectores urbanos.

La redistribución de distritos impulsada en el estado añadió tensión. El nuevo mapa busca fortalecer a los conservadores en la Cámara de Representantes. Además, la Corte Suprema ordenó separar papeletas emitidas fuera del horario regular, tras impugnaciones sobre la extensión del tiempo de votación en algunos condados.

Un protagonista inesperado

El voto latino adquirió un peso central en estos comicios. En Texas, más del 40% de la población es de origen hispano y más de 6,5 millones están habilitados para sufragar. La participación superó niveles habituales para este tipo de comicios, según reportes difundidos durante la jornada.

En distritos competitivos, la movilización de esta comunidad influyó en el resultado de varias internas. Una votante citada por medios locales resumió el clima: “Nuestro voto es nuestra voz. Si no vota, no puede quejarse de lo que está pasando”.

La contienda en el distrito 15 reflejó esa dinámica. El cantante Bobby Pulido y la médica Ada Cuellar expusieron posturas distintas sobre migración y economía en una primaria demócrata observada de cerca por ambos sectores.

En Carolina del Norte, Roy Cooper será el candidato del Partido Demócrata para disputar un escaño vacante del Senado frente a Michael Whatley, respaldado por Donald Trump. La competencia en ese estado se perfila decisiva para el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta.

El árbitro clave en esta segunda vuelta

La segunda vuelta republicana en Texas coloca a Donald Trump como factor determinante. El presidente elogió a los principales aspirantes durante la campaña, pero aún no formalizó respaldo. Analistas consideran que una definición pública podría inclinar la balanza en mayo.

El desenlace tendrá impacto más allá del estado. El 'Grand Old Party' defiende una ventaja ajustada en el Senado y una mayoría estrecha en la Cámara de Representantes. Cualquier cambio en escaños clave puede modificar el margen de maniobra legislativa.

En Arkansas, Sarah Huckabee Sanders buscará la reelección para gobernar sin enfrentar primarias internas, mientras que Tom Cotton encamina una nueva nominación al Senado. En Texas, la derrota del congresista Dan Crenshaw frente a Steve Toth mostró que incluso figuras consolidadas pueden quedar fuera en este ciclo.

Las elecciones avanzan así hacia una fase decisiva que culminará en noviembre, donde el control del Capitolio será el objetivo central de ambas fuerzas.