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Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de Tumbes sostuvo reunión con jueces de flagrancia

El Dr. Julio Ernesto Tejada Aguirre se reunió con jueces de la Unidad de Flagrancia de Tumbes para mejorar la celeridad en la administración de justicia.

Se busca evitar dilaciones en las resoluciones judiciales. Fuente: difusión.
Se busca evitar dilaciones en las resoluciones judiciales. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de garantizar la celeridad y la eficacia en la administración de justicia, el presidente de la Sala Penal de Apelaciones, Dr. Julio Ernesto Tejada Aguirre, sostuvo una reunión de trabajo con los jueces y especialistas de audiencias que integran la Unidad de Flagrancia de Tumbes.

La convocatoria se llevó a cabo tras advertirse una preocupante práctica en el desarrollo de los procesos: la emisión de resoluciones judiciales en plazos posteriores a la culminación de las audiencias. Esta situación generaba un quiebre en la dinámica del sistema, desnaturalizando el propósito fundamental de una Unidad de Flagrancia, diseñada precisamente para impartir justicia de manera rápida y oportuna.

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Frente a este escenario, y con el firme propósito de evitar la continuidad de estas dilaciones, el Dr. Tejada Aguirre exhortó a los magistrados y al personal jurisdiccional a dar estricto cumplimiento a los principios rectores del Modelo Procesal Penal Acusatorio: la inmediación, la oralidad, la inmediatez y la unidad y concentración.

Durante su intervención, el magistrado recordó que la arquitectura de este modelo penal se sostiene, estructuralmente, en un sistema de audiencias. Por ello, dispuso que todos los casos que conocen los despachos de esta sede judicial deben ser debatidos y resueltos en el mismo acto oral, garantizando que la decisión del juez se dicte frente a las partes antes de dar por concluida la sesión.

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Esta reunión reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes por mantener el estándar de celeridad que exige el Nuevo Código Procesal Penal, asegurando un servicio de justicia transparente, rápido y en beneficio de la ciudadanía.

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