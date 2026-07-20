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Corte de Tumbes implementa el Expediente Judicial Electrónico para agilizar procesos de familia

La Corte Superior de Justicia de Tumbes implementa el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) para optimizar procesos familiares, mejorando la atención ciudadana.

Con el EJE, el Segundo Juzgado de Familia resolvió un caso en solo tres días. Foto: difusión.
Con el EJE, el Segundo Juzgado de Familia resolvió un caso en solo tres días. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Tumbes inauguró la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en la especialidad de familia civil, una importante herramienta tecnológica destinada a mejorar la atención y reducir los tiempos de tramitación de los procesos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas.

La ceremonia se desarrolló este 15 de julio, en modalidad virtual, y fue encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. La implementación se realizó simultáneamente en las cortes superiores de justicia de Tumbes, Huánuco, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Sullana.

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Durante su intervención, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Otto Santiago Verapinto Márquez, destacó que la puesta en funcionamiento del EJE representa un paso fundamental para modernizar el servicio de justicia y brindar una protección más efectiva a las niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos de familia.

Como muestra de los beneficios inmediatos de esta plataforma, informó que el Segundo Juzgado de Familia de Tumbes logró resolver un proceso de tenencia en solo tres días desde su ingreso, utilizando íntegramente el Expediente Judicial Electrónico. Este resultado evidencia la capacidad de la tecnología para ofrecer respuestas oportunas, brindar estabilidad a las familias y garantizar una protección más rápida a los menores de edad.

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“Este logro demuestra la enorme capacidad transformadora de la tecnología cuando se pone al servicio de la justicia”, expresó Verapinto Márquez, quien felicitó a la magistrada Yeni Ruiz Flores y al equipo del Segundo Juzgado de Familia, así como a los profesionales y servidores que hicieron posible la implementación de la plataforma.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial señaló que esta iniciativa refleja el compromiso institucional de fortalecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes y hacer efectivo el principio de su interés superior. Asimismo, resaltó que la justicia de familia no se limita a resolver controversias jurídicas, sino que también protege los vínculos familiares y contribuye al desarrollo y bienestar integral de los menores de edad.

Con la incorporación del EJE y la Mesa de Partes Electrónica, los usuarios podrán presentar documentos y dar seguimiento a sus procesos mediante herramientas digitales, reduciendo desplazamientos y facilitando el acceso a la justicia. De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de ofrecer un servicio moderno, célere, transparente y orientado a las necesidades de la ciudadanía.

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