Unidad de Flagrancia de Tumbes ordena 6 meses de prisión preventiva por incautación de municiones

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Unidad de Flagrancia Delictiva, resolvió imponer 6 meses de prisión preventiva contra Jorge Adolfo García Oyola, investigado por el presunto delito de fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas y materiales peligrosos, tras la incautación de un cargamento de municiones en la zona fronteriza con Ecuador.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo 24 de agosto en el distrito de Papayal, cuando personal policial intervino un vehículo blanco marca Toyota, de placa ATS-579, conducido por García Oyola. En el interior se hallaron 5361 municiones de guerra camufladas en seis bolsas entre los asientos, de las cuales 3577 eran para fusil —armamento de uso recurrente en las ráfagas de bandas criminales en Ecuador— y 1784 balas de 9 mm parabellum, también consideradas de guerra.

El caso fue evaluado en audiencia por la magistrada Mirtha Paola Rojas, del 3º Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, quien declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y dispuso la medida coercitiva de prisión preventiva por seis meses.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes destacó que la Unidad de Flagrancia Delictiva viene actuando con celeridad y firmeza en casos de alto impacto vinculados a la criminalidad organizada en frontera, garantizando respuestas inmediatas y efectivas frente a delitos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana.