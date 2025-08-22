Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, presidida por el Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, designó a la abogada Tania Elizabeth Silva Reto como Jueza Supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Zarumilla, a partir del 20 de agosto de 2025.

La designación se realizó en estricto cumplimiento de los procedimientos previstos en la Ley de la Carrera Judicial y el Reglamento de Selección y Registro de Jueces Supernumerarios, garantizando transparencia, objetividad y respeto al principio de idoneidad.

La magistrada designada cuenta con más de cuatro años de experiencia en la Corte Superior de Justicia de Tumbes, además de una maestría en Derecho Penal y especialización en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral. Asimismo, no registra sanciones disciplinarias, lo que refuerza la confianza institucional en su designación.

Con este nombramiento, la Corte reafirma su compromiso con la carrera judicial y con el fortalecimiento de un servicio de justicia eficiente, orientado al beneficio de los ciudadanos. La rigurosidad en el proceso de selección refleja la determinación de la Corte de Tumbes por garantizar que los órganos jurisdiccionales estén dirigidos por profesionales capacitados, con solvencia ética y académica.