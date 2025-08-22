HOYSuscripcion LR Focus

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Con jueces y servidores judiciales coordinados, se busca resolver procesos acumulados para mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Este esfuerzo garantizará una justicia más rápida en beneficio de la ciudadanía. Fuente: Difusión.
Este esfuerzo garantizará una justicia más rápida en beneficio de la ciudadanía. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través del Módulo Penal Central, se suma con firme compromiso a la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal, desarrollada desde las 00:00 horas.

Jueces y servidores judiciales trabajan de manera coordinada y continua para atender audiencias y resolver procesos acumulados, garantizando una justicia más célere y eficiente en beneficio de la ciudadanía.

