Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal
Con jueces y servidores judiciales coordinados, se busca resolver procesos acumulados para mejorar la eficiencia del sistema judicial.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través del Módulo Penal Central, se suma con firme compromiso a la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal, desarrollada desde las 00:00 horas.
Jueces y servidores judiciales trabajan de manera coordinada y continua para atender audiencias y resolver procesos acumulados, garantizando una justicia más célere y eficiente en beneficio de la ciudadanía.