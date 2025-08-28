HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Tumbes refleja compromiso y resultados

La Corte Superior de Justicia de Tumbes finalizó la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal 2025 con 7,757 actos procesales, beneficiando a la ciudadanía.

Este logro se enmarca en un esfuerzo conjunto para agilizar la justicia. Fuente: Difusión.
Este logro se enmarca en un esfuerzo conjunto para agilizar la justicia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes culminó con éxito la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal 2025, alcanzando 7,757 actos procesales en beneficio de la ciudadanía.

El presidente, Dr. Otto Verapinto Márquez, expresó su gratitud a los jueces y servidores judiciales que, con esfuerzo y dedicación, hicieron posible este importante logro.

