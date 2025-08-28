Corte de Tumbes impone pena efectiva en caso por el delito de tenencia ilegal de municiones

Gracias a la eficacia del sistema judicial, el acusado se acogió a un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia del Distrito Judicial de Tumbes ha emitido sentencia condenatoria contra sujeto imputado por el delito de Fabricación, Suministro o Tenencia Ilegal de Materiales Peligrosos, demostrando celeridad y eficacia en la administración de justicia.

Los hechos del caso se remontan a la intervención de un ciudadano extranjero, quien fue encontrado en posesión de dos bolsas que contenían 27 cajas de municiones de diverso calibre, sumando un total de 1,850 cartuchos.

Tras la intervención y la verificación del material incautado, el caso fue derivado de inmediato a la Unidad de Flagrancia. En el desarrollo de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el imputado optó por acogerse a un acuerdo de terminación anticipada, reconociendo su responsabilidad en los hechos.

La magistrada del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, evaluando los antecedentes y los elementos de convicción, aprobó el acuerdo y dictó sentencia en la misma jornada, imponiendo una pena privativa de libertad efectiva de 6 años y 8 meses de prisión efectiva para el acusado José Luis Reverón Peña.

Este resultado pone de manifiesto el correcto funcionamiento de los mecanismos de justicia inmediata contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales permiten una respuesta judicial oportuna y eficiente frente a delitos que atentan contra la seguridad ciudadana y el Estado.

El Poder Judicial reafirma su compromiso de impartir justicia de manera pronta, cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar la seguridad jurídica y la paz social.