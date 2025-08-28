HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Judicialidad

Corte de Tumbes impone pena efectiva en caso por el delito de tenencia ilegal de municiones

Durante Jornada Judicial Extraordinaria en Tumbes.

Gracias a la eficacia del sistema judicial, el acusado se acogió a un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: Difusión.
Gracias a la eficacia del sistema judicial, el acusado se acogió a un acuerdo de terminación anticipada. Fuente: Difusión.

La Unidad de Flagrancia del Distrito Judicial de Tumbes ha emitido sentencia condenatoria contra sujeto imputado por el delito de Fabricación, Suministro o Tenencia Ilegal de Materiales Peligrosos, demostrando celeridad y eficacia en la administración de justicia.

Los hechos del caso se remontan a la intervención de un ciudadano extranjero, quien fue encontrado en posesión de dos bolsas que contenían 27 cajas de municiones de diverso calibre, sumando un total de 1,850 cartuchos.

Tras la intervención y la verificación del material incautado, el caso fue derivado de inmediato a la Unidad de Flagrancia. En el desarrollo de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el imputado optó por acogerse a un acuerdo de terminación anticipada, reconociendo su responsabilidad en los hechos.

La magistrada del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, evaluando los antecedentes y los elementos de convicción, aprobó el acuerdo y dictó sentencia en la misma jornada, imponiendo una pena privativa de libertad efectiva de 6 años y 8 meses de prisión efectiva para el acusado José Luis Reverón Peña.

Este resultado pone de manifiesto el correcto funcionamiento de los mecanismos de justicia inmediata contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, los cuales permiten una respuesta judicial oportuna y eficiente frente a delitos que atentan contra la seguridad ciudadana y el Estado.

El Poder Judicial reafirma su compromiso de impartir justicia de manera pronta, cumpliendo con su mandato constitucional de garantizar la seguridad jurídica y la paz social.

Notas relacionadas
Dos homicidios en las últimas 24 horas

Dos homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

Modulo Penal Central de la CSJ de Tumbes presente en la Jornada Judicial Nacional de Descarga Procesal

LEER MÁS
Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Judicialidad

Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

Más de 120 adultos mayores participaron en taller sobre promoción de sus derechos

Presidente de la Corte de Sullana felicita a los jueces, juezas y servidores judiciales por superar meta de producción en un 170% en Jornada Judicial Extraordinaria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota